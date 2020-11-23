Правдивый точный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года

Советы астрологов на период с 23 по 29 ноября помогут завершить ноябрь удачно и без упадка сил.

Советы астрологов на период с 23 по 29 ноября помогут завершить ноябрь удачно и без упадка сил

Осень подходит к своему завершению, поэтому важно сделать так, чтобы зима началась с позитивной ноты. Советы астрологов на период с 23 по 29 ноября помогут завершить ноябрь удачно и без упадка сил.

Первый и самый главный совет — научитесь слышать самих себя. В самые неблагоприятные моменты или в моменты, когда перед нами дилеммы, необходимо обращаться за помощью к внутреннему голосу. Сейчас это лучший способ сохранить энергию и сделать правильный выбор в сложной ситуации.

Овен

У Овнов наступает благоприятное время: всё стабильно, можно не ждать резких перепадов настроения и неожиданных проблем. Сфера здоровья единственная станет проблемной в конце ноября. Овнам стоит обратиться за помощью к заговорам на крепкое здоровье. Также полезно поменьше переутомляться на работе.

В остальном это время станет невероятно удачным. Овны смогут преуспеть в финансовой сфере, в любви. Вселенная поможет Овнам найти вторую половинку или укрепить уже существующие отношения. Самое главное — поступать правильно, ведь шансов на исправление ошибок нет. Общение и новые знакомства принесут счастье и позитив.

Телец

Тельцам нельзя замыкаться в себе, пребывать долго в уединении и в размышлениях о прошлых ошибках. Сейчас, пока финансовые потоки очень сильны, этим людям необходимо все свое время и силы направить в сторону работы и бизнеса. В середине недели Тельцы могут наткнуться на недопонимание со стороны коллег.

Гибкость понадобится и в общении с близкими. Обидеть или обидеться очень легко, но по этому пути лучше не идти. На выходных астрологи советуют Тельцам как следует отдохнуть, сменить обстановку, заняться шопингом. Если представители этого Знака на славу потрудились на прошлой неделе, на этой их ждут приятные сюрпризы.

Близнецы

Понедельник станет не самым приятным днем, зато потом звезды начнут медленно увеличивать энергию, пока не достигнут пика в воскресенье, когда Нептун перестанет быть ретроградным. Чтобы первые дни этой недели тоже были максимально благоприятными, стоит пользоваться заговорами и шепотками на удачу.

Близкие люди, друзья и коллеги будут прислушиваться к мнению Близнецов. Людям этого Знака удастся увеличить свое влияние и добиться наилучших результатов в любой из сфер. Астрологи считают, что сейчас нельзя отказывать в поддержке окружающим, так как в обозримом будущем может потребоваться помощь уже от них.

Рак

Ракам в начале недели стоит пользоваться счастливыми талисманам на удачу, чтобы максимально снизить вероятность негативных событий. Это будет очень непростая неделя, на которой жизнь станет похожа не американские горки — такая же непредсказуемая. Если работы и забот будет слишком много, лучше не забывать про отдых, чтобы не столкнуться с выгоранием.

Нужно перестать все домашние дела и заботы брать на себя: пришло время правильно и равномерно все распределить, чтобы избежать ссор и скандалов. Также астрологи советуют Ракам проводить больше времени на свежем воздухе. Стоит ограничить себя во вредных привычках.

Лев

Львам на этой неделе предстоит очень много общаться, знакомиться, договариваться, искать компромиссы. Возможно, одиноким представителям данного Знака удастся найти вторую половинку. Но среди новых знакомых могут повстречаться токсичные и не самые приятные личности. Узнать характер человека можно по цвету его глаз либо прислушавшись к интуиции.

В финансовой сфере придется переосмыслить некоторые аспекты своего поведения. Возможно, пора экономить, чего Львы делать не любят. Это не значит, что нужно перестать себя баловать походами в интересные места. Просто нужно чуть больше умеренности и осторожности в этом деле.

Дева

Для Дев начало недели будет не самым приятным, поэтому им стоит воспользоваться методиками восстановления ауры и биополя. Особенно необходимо это для тех, кто много работает. Сейчас идеальное время для того, чтобы строить планы на будущее, расставлять приоритеты. В начале недели не стоит торопливо браться за новые дела: лучше закончить начатое.

Важно не допускать на работе и в бизнесе неудач, которые зависят от Дев, потому что такой проигрыш может нанести вред репутации. В отношениях с близким человеком и с коллегами стоит проявлять активность. Нужно прощать мелкие ошибки, не акцентируя внимания на негативе, и искать пути выхода из запутанных ситуаций.

Весы

Весам стоит всеми возможными способами избегать пребывания рядом с токсичными людьми, общения со всеми, кто раздражает или мешает достигать целей. Иногда совсем не понятно, кто из окружающих сбивает Весов с толку. Определить человека со злым сердцем помогут шесть признаков. Таких личностей стоит обходить стороной, не заключать с ними соглашений и не давать обещаний.

До вторника включительно можно заниматься шопингом, но со среды лучше перестать тратить деньга направо и налево. Неудачной может быть покупка бытовой техники, электроники, автомобилей, мобильных телефонов, смартфонов. Пятница и суббота — два лучших дня для романтики и любви, флирта и новых знакомств.

Скорпион

Скорпионам стоит ознакомиться с шестью простыми жизненными истинами, которые сделают их сильнее. Наступает время обучения, получения духовных и научных знаний, позитивного опыта и философского отношения к проблемам. Вечера лучше проводить в окружении друзей, а выходные посвятить спорту, прогулкам и релаксации.

Это будет идеальное время для того, чтобы взять подработку. Нужно быть внимательнее к деловым предложениям. Возможен обман со стороны недобросовестных людей. В понедельник благоприятна уборка дома: она наладит движение позитивных токов энергии. На выходных также можно заняться домашними делами.

Стрелец

Стрельцам необходимо понимать знаки Вселенной, потому что на этой неделе всё указывает на то, что мироздание и звезды постараются помочь этим людям, направить их по верному пути. Нужно стать внимательнее ко всему, что происходит вокруг. Также стоит быть осторожнее в начале недели. Возможно, предстоит сделать важный выбор.

Стрельцам сейчас лучше не давать никому пустых обещаний. Нужно быть предельно честными и открытыми. Начиная со среды появится возможность проявить себя на работе и в бизнесе. В любовной сфере тоже необходимо больше инициативы, чтобы не упустить свой шанс на счастье.

Козерог

Финансовая сфера жизни для Козерогов выйдет на первый план. Пришло время показать всё, на что они способны. Семь лучших талисманов на деньги и удачу помогут достичь поставленных целей намного быстрее. Планы на выходные, скорее всего, найдут поддержку в лице близких людей. Это будет идеальное время для совместных дел и забот.

На этой неделе можно отправляться в дальние путешествия, заводить новых друзей. Возможно, что в период с 23 по 29 ноября придется быстро принимать решения. Астрологи отмечают, что перед некоторыми Козерогами встанет выбор — рисковать или нет. Если выигрыш будет достойным, а риски минимальными, стоит сыграть в эту игру с судьбой.

Водолей

В самом начале недели Водолеям рекомендуется очистить дом от негативной энергии, которая накопилась за осень. Это существенно усилит интуицию, поможет убрать лишние мысли и страхи. Можно просить помощи у близких друзей, но нужно быть готовыми к тому, что придется оказать ответную услугу в ближайшем времени.

Вечера после работы эксперты советуют посвящать семье. Близкие люди оценят это по достоинству. Очень важно оставаться оптимистами. В конце недели можно побаловать себя приятной покупкой, либо сходить по магазинам, чтобы обновить гардероб до начала зимы. Отдыхая дома в уединении, лучше не смотреть грустных фильмов.

Рыбы

Рыбам необходимо сохранять активность. Даже если захочется отдохнуть, лучше не бросать дела на полпути к завершению. Нельзя сомневаться в себе, так как звезды находятся в благоприятном положении. Закон притяжения будет работать в полную силу. Чем больше Рыбы будут думать о хорошем, тем чаще в их жизни будут происходить перемены к лучшему.

Нужно быть готовыми к тому, что советы окружающих людей не принесут большой пользы. Необходимо проявлять самостоятельность и не рассчитывать только на голос интуиции. Только личный опыт поможет преодолеть преграды на пути к финансовому и любовному счастью. В конце недели Рыб могут ожидать приятные сюрпризы.

Если гороскоп сулит вам одни неприятности, не расстраивайтесь. Есть действенные талисманы, которые помогают их преодолевать. Также не забывайте о силе слова и мысли. Думайте о хорошем, и позитивное мышление оградит вас от мрачных прогнозов.

Источник: dailyhoro.ru