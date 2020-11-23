Светлые поздравления в День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2020 года и история этого важного православного дня

Его почитают как защитника и святого, помогающего одержать победу над врагами. При этом речь может идти не только о победе над внешними агрессорами, но и недоброжелателями на работе, которые могут появиться в окружении человека в любой момент.

Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье

23 ноября 2020 года - День памяти святого Георгия Победоносца.

Святой великомученик Георгий Победоносец, родом из Каппадокии (область в Малой Азии), вырос в глубоко верующей христианской семье. Его отец принял мученическую кончину за Христа, когда Георгий был еще в детском возрасте. Мать, владевшая имениями в Палестине, переселилась с сыном на родину и воспитала его в строгом благочестии.

Поступив на службу в римское войско, святой Георгий, красивый, мужественный и храбрый в сражениях, был замечен императором Диоклитианом и принят в его стражу со званием комита — одного из старших военачальников.

Император-язычник, много сделавший для возрождения римского могущества и ясно понимавший, какую опасность представляет для языческой цивилизации торжество Распятого Спасителя, в последние годы правления особенно усилил гонения на христиан. На совете Сената в Никомидии Диоклитиан предоставил всем правителям полную свободу в расправе над христианами и обещал свою всемерную помощь.

Святой Георгий, узнав о решении императора, раздал нищим свое наследство, отпустил на волю рабов и явился в Сенат. Мужественный воин Христов открыто выступил против императорского замысла, исповедал себя христианином и призвал всех признать истинную веру во Христа: «Я раб Христа, Бога моего, и, уповая на Него, предстал среди вас по своей воле, чтобы свидетельствовать об Истине». «Что есть Истина?», — повторил вопрос Пилата один из сановников. «Истина есть Сам Христос, гонимый вами», — отвечал святой.

Ошеломленный дерзновенной речью доблестного воина, император, который любил и возвышал Георгия, попытался уговорить его не губить своей молодости, славы и чести, но принести, по обычаю римлян, жертву богам. На это последовал решительный ответ исповедника: «Ничто в этой непостоянной жизни не ослабит моего желания служить Богу». Тогда по приказу разгневанного императора оруженосцы стали копьями выталкивать святого Георгия из зала собрания, чтобы увести в темницу. Но сама смертоносная сталь становилась мягкой и гнулась, как только копья касались тела святого, не причиняя ему боли. В темнице мученику забили ноги в колодки и придавили грудь тяжелым камнем.

На другой день на допросе, обессиленный, но твердый духом, святой Георгий вновь отвечал императору: «Скорее ты изнеможешь, мучая меня, нежели я, мучимый тобою». Тогда его колесовали. Сначала страдалец громко призывал Господа, но вскоре затих, не испуская ни единого стона. Диоклитиан решил, что истязаемый уже умер, и, распорядившись снять истерзанное тело с колеса, отправился в капище вознести благодарственную жертву. В этот момент вокруг потемнело, грянул гром, и был слышен глас: «Не бойся, Георгий, Я с тобою».

Затем воссиял дивный свет, и у колеса появился Ангел Господень в образе светоносного юноши. И едва возложил он руку на мученика, сказав ему: «Радуйся!», — как святой Георгий восстал исцеленным. Когда воины отвели его в капище, где был император, последний не верил глазам своим и думал, что перед ним другой человек или призрак. В недоумении и ужасе всматривались язычники в святого Георгия и убеждались в том, что действительно произошло чудо. Многие тогда уверовали в Животворящего Бога христиан.

Было это 10 ноября (23 ноября по новому стилю) 303 года, и теперь этот день отмечается православными церквями.

Красивые поздравления в светлый день

Святой великомученик Георгий,



Родился в глубоко верующей семье,И поступив на службу в римское войско,Защищал христиан, как мог, везде.В ноябре мы день памяти святого отмечаем,Историю с корней помнить призываем,Чтоб вера вас не покидала никогда,Чтобы в сердцах надежда была жива.

2

Гонимый императором Георгий был,

За то, что защищал христиан,

Мучения коварные он принимал,

Но веру в Бога не предал.

Для нас святым Георгий стал,

Мы молимся с поклонением ему,

Путь правильный он верующим показал,

Завещал надежду не терять никому.

3

Мужественный воин Христов,

Против императорского замысла выступал,

Он христианином исповедовал себя,

И истинную веру признать всех призывал.

День памяти Георгия сегодня отмечаем,

Верить в Господа всех православных призываем,

Дай Бог всем мира, счастья и добра,



Пускай сомнений не будет никогда.

4

Какие муки Георгий принимал,

Но Господь его всё время исцелял,

Копья, как прутья, гнулись стальные об него,

И колесница не уничтожила его.

Святой Георгий исцелённым восстал,

Образом светоносного юноши он стал,



Ангел Господень у колеса появился,В Животворящего Бога христиан превратился.

5

В римском войске Георгий храбростью отличился,

В доверие к императору он влился,

Император в звание комита его провозгласил,

Своей верой в Господа Георгий всех разозлил.

В день памяти Георгия помолимся,



И вспомним все его хорошие дела,О том, как защищал христиан он,О том, как вера в Бога ему помогла.

6

В день памяти Георгия перед иконой постоим,

Историю веков, не забывая,

О Победоносце память до сих пор храним,

И равнодушными не можем оставаться.



Георгию Победоносцу мы преклоняемся,Выдержке и мужеству святого удивляемся,Для нас примером непобедимого он стал,Верить в Господа всегда он призывал.

7

23 ноября, знаешь ты, и знаю я,

Памяти Победоносца посвящён,

Из истории известно нам,



Что от бед он Господом был защищён.Мы призываем всех к добру и миру,Чтоб жили на земле все счастливо,Чтоб вера в Бога вас не покидала,Чтоб почва под ногами твёрже стала.

8

В церквах торжественно бьют колокола,

Все православные молиться идут,



Сегодня день памяти Георгия Победоносца,Все христиане великомученика святого чтут.Пусть вам во всём сопутствует успех,Пусть вера в Господа вам помогает,Пусть ваша жизнь всё время процветает,От крутых поворотов пусть судьба оберегает.

9

За непоколебимую веру Георгий стал святым,



Не человеческие испытания вершили над ним,Много страданий выдержать он сумел,Но от христианства отказаться не посмел.В день памяти святого всех христиан поздравляем,Жизни беззаботной от души желаем,Пусть вам Георгий в молитвах помогает,Пускай от бед всегда оберегает.

10

Георгий Победоносец всех воинов покровитель,

Над злыми силами он победитель,

Христианам в трудную минуту помогал,

От несправедливости всегда их оберегал.

Подвиги Георгия Победоносца помним, чтим,

В памяти всегда святого мы храним,

Духовным победителем считаем мы его,

В молитвах просим мы о благосостоянии его.

11

Победоносец во время гонения на христиан,

Против злого императорского приказа выступал,

За это он подвёргся пыткам большим,

Но вера в добро навсегда осталась с ним.

С днём памяти Георгия Победоносца поздравляем,

Счастья, радости, спокойствия всем желаем,

Пусть вера в добрые дела святого вам помогает,



Пускай Господь от бед вас охраняет.

12

Георгий Победоносец пыткам за добро подвергался,

Но от защиты христиан не отказался,

Духовным победителем своих мучителей он стал,

И казнь, как герою подобает, достойно принял.

День памяти великомученика сегодня, поздравляем,

Всем православным жизни долгой желаем,



Пускай во всём везёт вам всегда,Мира, радости вам и душевного тепла.

13

Георгий Победоносец мужество за правду проявил,

Всех христиан из рабства на волю отпустил,

Своё имущество убогим всё раздал,

Верить в Иисуса всех призывал.

В день памяти святого всем желаем счастья,



Пускай исчезнут беды и уйдут ненастья,Пускай реальностью станет мечта,Пускай Господь вам помогает всегда.

14

Всех христиан со светлым праздником поздравляем,

Пусть помощь святого вас никогда не оставляет,

Пусть вера в Господа жить вам помогает,

Пусть память о Георгии Победоносце вас не покидает.



Желаем вам удачи в жизни, счастья,Пусть ваш дом забудут все ненастья,Пусть судьба от бед вас оберегает,Пусть новости хорошие вас приятно удивляют.

Источник: calend.ru