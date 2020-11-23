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2 главных молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу в день памяти 23 ноября 2020 года

09:55 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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На Руси, с первых лет принятия Христианства, верующие обращаются с молитвой к Георгию Победоносцу.

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Молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу
Сюжет: Православные обряды
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2 главных молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу в день памяти 23 ноября 2020 годаСильные молитвы в день Георгия Победоносца 23 ноября 2020 года: Житие святогоЕщё 407 новостей

 

Молитва первая

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие!

Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога,
да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.

Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего

тихое и богоугодное житие,
здравие же душевное и телесное,
земли плодородие,
и во всем изобилие,

и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога,

но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления,
да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление
и да укрепит непременяемым миром и благословением.

Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением,
во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего,
от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его,
и неосужденным предстати Престолу Господа Славы.

Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие,

и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога,
да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость,
со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати,
и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие!

Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющиися людие,
молим тя, известный желания нашего ходатаю,

моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога,

да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню,
и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения,
и дарует стране нашей победу на сопротивныя;

и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче:

укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство,
разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся,
и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь,

и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление.

Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения,
да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа
и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь, глас 4

Подвигом добрым подвизался еси, страстотерпче Христов Георгие,
и веры ради обличил еси мучителей нечестие: жертва же благоприятна Богови принеслся еси.

Темже и венец приял еси победы, и молитвами, святе, твоими,
всем подаеши прегрешений прощение.

Ин тропарь, глас той же

Яко пленных свободитель, и нищих защититель,
немощствующих врач, царей поборниче,
победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога,
спастися душам нашим.

Источник: hram-feodosy.kiev.ua

Молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу молиться тропарь Георгий Победоносец
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