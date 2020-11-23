2 главных молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу в день памяти 23 ноября 2020 года

На Руси, с первых лет принятия Христианства, верующие обращаются с молитвой к Георгию Победоносцу.

Молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу

Молитва первая

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие!



Призри на ны скорою твоею помощию, и умоли Человеколюбца Бога,да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.

Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего

тихое и богоугодное житие,

здравие же душевное и телесное,

земли плодородие,

и во всем изобилие,

и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога,



но во славу святаго имени Его и в прославление крепкаго твоего заступления,да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одолениеи да укрепит непременяемым миром и благословением.

Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением,

во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего,

от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его,

и неосужденным предстати Престолу Господа Славы.

Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие,



и моли за ны непрестанно Триипостаснаго Владыку всех Бога,да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость,со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати,и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие!

Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющиися людие,

молим тя, известный желания нашего ходатаю,



моли с нами и о нас умоляемаго от своего благоутробия Бога,

да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню,

и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения,

и дарует стране нашей победу на сопротивныя;

и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче:

укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство,

разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся,

и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь,



и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление.

Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения,

да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа

и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь, глас 4

Подвигом добрым подвизался еси, страстотерпче Христов Георгие,

и веры ради обличил еси мучителей нечестие: жертва же благоприятна Богови принеслся еси.



Темже и венец приял еси победы, и молитвами, святе, твоими,всем подаеши прегрешений прощение.

Ин тропарь, глас той же

Яко пленных свободитель, и нищих защититель,

немощствующих врач, царей поборниче,

победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога,

спастися душам нашим.

Источник: hram-feodosy.kiev.ua