2 главных молитвы святому великомученику Георгию Победоносцу в день памяти 23 ноября 2020 года

Молитва первая
О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие!
да не осудит нас, грешных, по беззакониям нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости.
Не презри моления нашего, но испроси нам у Христа Бога нашего
тихое и богоугодное житие,
здравие же душевное и телесное,
земли плодородие,
и во всем изобилие,
и да не во зло обратим благая, даруемая нам тобою от Всещедраго Бога,
да подаст Он стране нашей и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление
и да укрепит непременяемым миром и благословением.
Изряднее же да оградит нас святых ангел Своих ополчением,
во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего,
от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его,
и неосужденным предстати Престолу Господа Славы.
Услыши ны, страстотерпче Христов Георгие,
да благодатию Его и человеколюбием, твоею же помощию и заступлением обрящем милость,
со ангелы и архангелы и всеми святыми одесную Правосудного Судии стати,
и Того выну славити со Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Молитва вторая
Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие!
Собраннии во храме твоем и пред иконою твоею святою поклоняющиися людие,
молим тя, известный желания нашего ходатаю,
да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню,
и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения,
и дарует стране нашей победу на сопротивныя;
и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче:
укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство,
разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся,
и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь,
Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения,
да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа
и твое исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.
Тропарь великомученику Георгию Победоносцу
Тропарь, глас 4
Подвигом добрым подвизался еси, страстотерпче Христов Георгие,
и веры ради обличил еси мучителей нечестие: жертва же благоприятна Богови принеслся еси.
всем подаеши прегрешений прощение.
Ин тропарь, глас той же
Яко пленных свободитель, и нищих защититель,
немощствующих врач, царей поборниче,
победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога,
спастися душам нашим.
Источник: hram-feodosy.kiev.ua