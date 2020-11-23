Сильные молитвы в день Георгия Победоносца 23 ноября 2020 года: Житие святого

На Руси, с первых лет принятия Христианства, верующие обращаются с молитвой к Георгию Победоносцу

На Руси, с первых лет принятия Христианства, верующие обращаются с молитвой к Георгию Победоносцу. Его почитают на Кавказе, в Арабских странах, он покровитель Англии со времён Уэльской войны 1275 года. На многих государственных флагах можно увидеть Георгиевский крест.

Дни памяти:

6 мая



16 ноября – Обновление храма в Лидде23 ноября – Колесование9 декабря – Освящение церкви в Киеве

Житие святого

Георгий Победоносец

Св. Георгий родился в семье язычника Геронтия и христианки Полихронии. Согласно апокрифическим источникам, его отец был военачальником с почётным титулом Стратилат в Капподокии (область в Малой Азии). Мать воспитала Георгия в христианской вере.

Когда отец заболел горячкой, сын посоветовал ему призвать имя Иисуса Христа. Исцелившись, Геронтий крестился, и вскоре, принял мученическую смерть за веру. Полихрония владела в Палестинской Сирии богатым именьем. После смерти мужа, вместе с Георгием она уехала на родину в город Лидда. Там юноша поступил на военную службу к императору Диоклетиану.

Св. Георгий после смерти матери получает богатое наследство. Он достигает высокого положения при императорском дворе. Умный и отважный воин становится тысяченачальником, любимцем Диоклетиана.

Икона Георгия Победоносца

В 303 году император Диоклетиан начинает ожесточённую борьбу с христианством. Георгий в это время находится в городе Никомидии. Узнав о жестоких гонениях, он принимает решение открыто исповедовать свою веру. Всё своё богатство святой раздаёт бедным и прибывает в Сенат, где объявляет себя христианином.

Ошеломлённый император пытается уговорить своего любимого военачальника отказаться от веры и поклониться идолам. Решительный отказ Георгия вызывает у Диоклетиана негодование. Охрана выталкивает копьями великомученика из зала Собрания. В темнице ему надевают колодки, на грудь кладут камень.

Несколько дней продолжаются пытки, но Георгий мужественно переносит страдания. Каждый раз Ангел исцеляет страшные раны юноши. Император приказывает святому воскресить мёртвого, надеясь посрамить и обесчестить христианскую веру. Св. Георгий призывает Господа, и воскресший человек выходит из гробницы. Волхв Афанасий и множество народа, узревшие это чудо тут же покаялись и прославили Истинного Бога. Однако сам нечестивый император не образумился.

Подвиги великомученика преумножают число верующих во Христа. На капище Аполлона святой сокрушает языческих идолов крестным знамением. С молитвой к Георгию Победоносцу о помощи обращается царица Александра. Диоклетиан в гневе выносит смертный приговор воину Христову и святой царице. Отважно и спокойно преклонил Георгий свою голову под меч 23 апреля (6 мая по новому стилю) в 303 году.

В чём помогают молитвы святому Георгию Победоносцу?

Великомученик Георгий Победоносец

Имя Георгий в переводе с греческого означает земледелец. В Византии святой великомученик почитался как покровитель землепашцев и особенно пастухов. В одной из православных молитв святому Георгию Победоносцу верующие просят о плодородие земли и во всём изобилия.

На одной из икон св. Георгий изображён стоящим по правую руку от трона Богородицы. На нём богатые одежды, свидетельствующие о высокой должности воина и знатном происхождении. Молитвы перед этой иконой помогают в работе, в продвижении по карьерной лестнице, конечно только честным путём.

Чаще всего на иконах великомученик представлен как воин. Он облачён в доспехи, в руках у него копьё, щит, меч, иногда православный крест в правой руке. Перед такими святыми образами возносят свои молитвы христиане от внешних и внутренних врагов.

Иконографический вариант, посвящённый известному чуду св. Георгия, где он побеждает змия, известен всем. Иногда на таких образах вместе с великомучеником изображается отрок с сосудом в руке. Искренняя материнская молитва Георгию Победоносцу перед такой иконой очень сильная защита её детям.

Святой великомученик Георгий покровительствует всему земному воинству. Он освободитель пленных, заступник нищих, врач немощных. Св. Георгий небесный заступник России. В просительной молитве к святому мы просим о даровании нашей стране победы над врагом. На гербе города Москвы великий угодник Божий, попирающий змея, изображен на тёмно-красном щите.

Как победитель в духовной брани за Иисуса Христа и истинную веру, святой великомученик чествуется Победоносцем. В народной славянской традиции св. Георгий именуется Егорием или Юрием. Церковное празднование весеннего Юрьева дня у славянских народов приходится на 6 мая. В этот день христиане молятся о защите домашнего скота и будущего урожая.

Тексты молитв

Тропарь, глас 4

Я́ко пле́нных свободи́тель/ и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих вpач,/ правосла́вных побо́рниче,/ победоно́сче великому́чениче Гео́pгие,// моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Пленников освободитель и нищих покровитель, немощных врач, христиан заступник, великомученик победоносец Георгий, моли Христа Бога о спасении душ наших.

Кондак, глас 4

Возде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший,/ доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́,/ се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши,/ страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Перевод: Возделанный Богом, ты явился земледельцем благочестия достойнейшим, добродетелей снопы собрав себе; ибо посеяв со слезами, пожинаешь с радостью, сражавшись же до крови – Христа приобрел; и ходатайствами твоими, святой, всем подаешь согрешений прощение.

Молитва первая

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Со́браннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю поклоня́ющиися лю́дие, мо́лим тя, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя, святы́й победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы востаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́мощь, и всем, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О, всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! При́зри на ны ско́рою твое́ю по́мощию, и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас, гре́шных, по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́ния на́шего, но испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и богоуго́дное житие́, здра́вие же душе́вное и теле́сное, земли́ плодоро́дие, и во всем изоби́лие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам тобо́ю от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния, да пода́ст Он стране́ на́шей и всему боголюби́вому во́инству на супоста́ты одоле́ние и да укрепи́т непременя́емым ми́ром и благослове́нием. Изря́днее же да огради́т нас святы́х А́нгел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода сла́вы. Услы́ши ны, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и моли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Влады́ку всех Бо́га, да благода́тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́мощию и заступле́нием обря́щем ми́лость, со А́нгелы и Арха́нгелы и все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́дного Судии́ ста́ти, и Того́ вы́ну сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Личное прошение

О, святы́й сла́вный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Молю́ тя, раб твой (имя): моли́ с на́ми Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ (содержание прошения) и многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние. Да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки ве́ков. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru