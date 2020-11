Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 ноября 2020 в России и мире

День памяти святого Георгия Победоносца - 23 ноября

• День вставания с той ноги

• Международный день акварели (World Watercolor Day)



• День Фибоначчи (Fibonacci Day)• Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity)• День эспрессо (National Espresso Day) - США• День орехов кешью (Cashew Nut Day) - США• День кукурузы (National Maize Day) - США• День дорожной полиции - Казахстан• День «Скушай клюкву» (Eat A Cranberry Day) - США• День святого Георгия (Гиоргоба) - Грузия• День святого Георгия (Джеоргуыба) - Южная Осетия• День благодарности труду (Kinro-Kanshya no Hi) - Япония• День литовских воинов - Литва• День начала противостояния - Южная Осетия• День национального суверенитета (Dia de la Soberania Nacional) - Аргентина• День Рудольфа Майстера - Словения• Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра, Михаила• Ераст - Крепкий наст (Родион Ледолом)

Важные даты

1708 – Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I.

1763 – Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.

1852 – в Англии начали использовать первые почтовые ящики

1880 – Д. И. Менделеев забаллотирован группой реакционных учёных на выборах в действительные члены Императорской Академии наук.

1923 – запатентована первая электробритва

1955 - в СССР вновь разрешены аборты со ссылкой на «непрерывный рост сознательности и культурности женщин».

1955 - в СССР взорвана водородная бомба «РДС-37», энергия взрыва которой составила «300 Хиросим». Для полной разработки и создания бомбы потребовалось 18 месяцев.



1965 – в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР.1974 – на встрече во Владивостоке президент США Дж. Форд и Л. И. Брежнев ведут переговоры о контроле над вооружениями (до 25 ноября).1985 – в СССР создан Госагропром, который должен был соединить функции всех сельскохозяйственных министерств.1990 - постановлением ВС РСФСР одобрена музыка Государственного гимна России, в основу которой была положена мелодия «Патриотической песни» Михаила Глинки.1991 - в Екатеринбурге начал свою работу Учредительный съезд Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend