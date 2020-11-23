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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 ноября 2020 в России и мире

07:40 23.11.2020 Фото: Википедия
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Список праздников России и мира 23 ноября 2020 года ознакомит с государственными, профессиональными, международными, народными, необычными праздниками, которые отмечаются в этот день.

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День памяти святого Георгия Победоносца - 23 ноября

• День вставания с той ноги
• День памяти святого Георгия Победоносца
• Международный день акварели (World Watercolor Day)

• День Фибоначчи (Fibonacci Day)
• Международный день борьбы с безнаказанностью (International Day to End Impunity)
• День эспрессо (National Espresso Day) - США
• День орехов кешью (Cashew Nut Day) - США
• День кукурузы (National Maize Day) - США
• День дорожной полиции - Казахстан
• День «Скушай клюкву» (Eat A Cranberry Day) - США
• День святого Георгия (Гиоргоба) - Грузия
• День святого Георгия (Джеоргуыба) - Южная Осетия
• День благодарности труду (Kinro-Kanshya no Hi) - Япония
• День литовских воинов - Литва
• День начала противостояния - Южная Осетия
• День национального суверенитета (Dia de la Soberania Nacional) - Аргентина
• День Рудольфа Майстера - Словения
• Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Фелициаты, Анны, Ольги, Александра, Михаила
• Ераст - Крепкий наст (Родион Ледолом)

Важные даты

1708 – Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I.
1763 – Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
1852 – в Англии начали использовать первые почтовые ящики
1880 – Д. И. Менделеев забаллотирован группой реакционных учёных на выборах в действительные члены Императорской Академии наук.
1923 – запатентована первая электробритва
1955 - в СССР вновь разрешены аборты со ссылкой на «непрерывный рост сознательности и культурности женщин».
1955 - в СССР взорвана водородная бомба «РДС-37», энергия взрыва которой составила «300 Хиросим». Для полной разработки и создания бомбы потребовалось 18 месяцев.

1965 – в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР.
1974 – на встрече во Владивостоке президент США Дж. Форд и Л. И. Брежнев ведут переговоры о контроле над вооружениями (до 25 ноября).
1985 – в СССР создан Госагропром, который должен был соединить функции всех сельскохозяйственных министерств.
1990 - постановлением ВС РСФСР одобрена музыка Государственного гимна России, в основу которой была положена мелодия «Патриотической песни» Михаила Глинки.
1991 - в Екатеринбурге начал свою работу Учредительный съезд Российской коммунистической рабочей партии (РКРП).

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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