Именины 23 ноября

|Александр
|от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
|Алексей
|от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
|Аполлон
|от имени греческого бога Аполлона, происходящего от древнегреческого апелао - «отвращающий» либо апелла - «собрание»
|Борис
|от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
|Георгий
|от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
|Денис
|от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
|Егор
|русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
|Иван
|от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
|Константин
|от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
|Михаил
|от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
|Нестор
|от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - «возвращаться, отправляться, благополучно уходить»
|Николай
|от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
|Петр
|от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
|Родион
|от греческого слова родеос - «розовый» от греческого слова родион - «житель острова Родос» русская форма древнегреческого имени Иродион - «герой», «героический»
|Серафим
|от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
|Эраст
|от древнегреческого имени Эрастос, происходящее от эрастос - «любимый, любезный»
|Ян
|польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»