Именины 23 ноября

По церковному православному календарю 23 ноября отмечается 19 именин: 17 мужских и 2 женских.

Поздравляем! 23 ноября именины отмечают Мужчины Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек» Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник» Аполлон от имени греческого бога Аполлона, происходящего от древнегреческого апелао - «отвращающий» либо апелла - «собрание» Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода» Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю» Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису» Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю» Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом» Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий» Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога» Нестор от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - «возвращаться, отправляться, благополучно уходить» Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов» Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный» Родион от греческого слова родеос - «розовый» от греческого слова родион - «житель острова Родос» русская форма древнегреческого имени Иродион - «герой», «героический» Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный» Эраст от древнегреческого имени Эрастос, происходящее от эрастос - «любимый, любезный» Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» Женщины Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость» Ольга от древнескандинавского имени Hélga - «святая», «священная», «мудрая», «светлая», «ясная», «роковая» древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - «солнечная», «хорошая», «значимая», «великая»

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