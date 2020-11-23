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Именины 23 ноября

07:10 23.11.2020 Фото: Pixabay
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По церковному православному календарю 23 ноября отмечается 19 именин: 17 мужских и 2 женских.

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Поздравляем!

23 ноября именины отмечают

Мужчины

Александр от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексей от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Аполлон от имени греческого бога Аполлона, происходящего от древнегреческого апелао - «отвращающий» либо апелла - «собрание»
Борис от старославянского имени Борислав - «борец», «славный в борьбе» от тюркского барыш - «выгода»
Георгий от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - «земледелец», «возделывающий землю»
Денис от древнегреческого имени Дионисиос - «принадлежащий богу Дионису»
Егор русский вариант древнегреческого имени Георгий - «земледелец», «возделывающий землю»
Иван от древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив» от древнеиудейского Иоанн - «помилованный Богом»
Константин от латинского слова constans - «постоянный», «стойкий»
Михаил от древнееврейского имени Михаэль - «равный, подобный Богу», «испрошенный у Бога»
Нестор от древнегреческого имени Нестор, происходящее от ностео - «возвращаться, отправляться, благополучно уходить»
Николай от древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Петр от древнегреческого имени Петрос - «камень», «твердый», «надежный»
Родион от греческого слова родеос - «розовый» от греческого слова родион - «житель острова Родос» русская форма древнегреческого имени Иродион - «герой», «героический»
Серафим от позднелатинского имени Seraphinus, происходящее от древнееврейского срафим - «огненный»
Эраст от древнегреческого имени Эрастос, происходящее от эрастос - «любимый, любезный»
Ян польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - «Яхве милостив»

Женщины

Анна от древнееврейского имени Ханна - «милость», «благодать», «сила», «храбрость»
Ольга от древнескандинавского имени Hélga - «святая», «священная», «мудрая», «светлая», «ясная», «роковая» древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх - «солнечная», «хорошая», «значимая», «великая»
день ангела именинники именины
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