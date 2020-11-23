Почему пропадает обоняние и вкус? Когда восстанавливается организм после коронавируса?

Со стороны отдельных ученых звучат опасения о том, что если вкус и восстановится, то с обонянием могут остаться проблемы на всю жизнь.

Более чем у половины пациентов были отмечены симптомы, связанные с потерей обоняния и вкуса

Отдельные пациенты, пережившие COVID-19, жалуются на то, что после коронавируса не восстановилось обоняние и вкус. Разберемся, почему такое происходит и что с этим делать.

Почему пропадает обоняние

Более чем у половины пациентов были отмечены симптомы, связанные с потерей обоняния и вкуса. Они могли быть незначительно выраженными, а иногда сопровождаться полной потерей восприимчивости обонятельных и вкусовых рецепторов.



Медики спешат успокоить пациентов, заявляя о том, что главная причина аносмии — отек слизистой носа. Одновременно с этим поражается и поверхность глотки, из-за чего нарушается деятельность соответствующих рецепторов.

Иногда в качестве причины указанных явлений выступает поражение определенных участков мозга, отвечающих за восприятие вкуса и запаха, но такое — большая редкость.

Как долго продолжается аносмия

Отдельные специалисты заявляют, что, по их собственным наблюдениям, потеря обоняния выступает первым симптомом заражения коронавирусом. Но также есть те, кто уверены в появлении этого признака только на 6 или 7 день после заражения.

В некоторых случаях аносмия может представлять собой единственный симптом COVID-19 при том, что человек не жалуется на заложенность носа или насморк. По этой причине при возникновении проблем с обонянием рекомендуется обратиться к участковому терапевту и наблюдаться в поликлинике по месту жительства.

Но проблема с системой обоняния не всегда связана с COVID-19. Поэтому необходимы специализированные тесты, которые позволят определить точную причину. Дифференциальная диагностика в данном случае может быть проведена с психологическими причинами, аллергией, полипами носа.

Когда вернется обоняние

Если после коронавируса не восстановилось обоняние и вкус, причина может состоять в физиологических особенностях определенного человека. В большинстве случаев обе этих особенности восстанавливаются через 14 дней после официально установленного выздоровления.

У отдельных граждан фиксировалось возвращение обоняния и способности чувствовать вкус еды до того, как анализы показали отрицательный результат. В то же время другим требовалось на это больше времени, иногда до нескольких месяцев. В любом случае полное выздоровление рано или поздно наступало, и человек снова ощущал вкусы и запахи, как до болезни.

Пока явление аносмии и потери вкуса не изучено настолько глубоко, чтобы дать точный ответ касательно сроков. В то же время со стороны отдельных ученых звучат опасения о том, что если вкус и восстановится, то с обонянием могут остаться проблемы на всю жизнь.

Именно такого мнения придерживается российский отоларинголог В. Зайцев. Он утверждает, что гипотетически потеря обоняния может приобрести хроническую форму. То есть человек может избавиться от основных симптомов коронавируса, и силы у него тоже восстановятся, тогда как обоняние останется сниженным навсегда.

Вместе с тем врач заявляет, что если должным образом позаботиться о слизистой оболочке носа в период заболевания, можно избежать проблем с потерей обоняния и вкуса. Отоларинголог советует делать акцент на борьбе с воспалительными процессами в слизистой оболочке носа и глотки.

По его словам, это главный фактор, который влечет за собой неблагоприятные последствия в будущем. Именно это, а не попытки изгнать патоген из организма, должны предприниматься в лечении, по его убеждению.

Когда ждать восстановления вкуса

Больные коронавирусом указывают на изменение вкусовых ощущений в период болезни. Им мерещатся какие-то своеобразные вкусовые оттенки, больше похожие на пластмассу, прочие необычные вещества. Медики говорят о том, что вкус восстановится, как только нормализуется обоняние. Иногда этот процесс может быть длительным. Отдельные специалисты рекомендуют обратиться за консультацией к неврологу.

Иногда звучат рекомендации тренировать вкусовые рецепторы, чтобы они вернули способность чувствовать. Для этого подходят продукты с достаточно яркими запахами и вкусами, такие как лук, горчица, кофе, хрен. А вот искусственных источников, таких как синтетические масла, духи, лучше избегать.

Быстрее восстановиться поможет чередование различных по вкусовым оттенкам продуктов, например, соленого и сладкого, за исключением блюд с искусственными консервантами и глутаматом натрия. Вкусы должны быть натуральными.

Британские ученые после проведенного исследования обнаружили, что блокировать обоняние на фоне COVID-19 может отек мягких тканей и выделение слизи.

Как вернуть обоняние

Помимо мер, указанных выше, специфического лечения не требуется. В отдельных случаях, после проведенного детального исследования обнаруживается потребность в медикаментозных препаратах и физиотерапии. Тогда пользу могут принести дыхательные практики.

Если отечность слизистой сохраняется, следует использовать медикаменты, которые способны устранять воспалительные явления в носоглотке, такие как Хлоргексидин, Санорин. Благотворным действием обладают орошение носовых ходов и полоскание горла. Для этого применяются дезинфицирующие составы. Очень рекомендуется и морская вода. Она борется с отеком слизистой оболочки, устраняет с ее поверхности продукты жизнедеятельности вируса.

По данным, полученным со всего мира, около 68 % пациентов жаловались на потерю обоняния, тогда как проблемы со вкусовыми ощущениями отмечали лишь 17 % пациентов.

Дополнительные советы от специалистов

Как в случае, когда в потере вкуса и обоняния виноваты отек и воспаление, так и при повреждениях мозга полезны упражнения на тренировку соответствующих рецепторов. Профессор А. Баранова рекомендует как можно чаще вдыхать любимые ароматы, допустим, блюда, свежей травы либо цветов.

Второй важной составляющей восстановления Баранова называет создание биологической связи. Этот метод состоит в том, чтобы представить себе что-либо, например, кусок жареной курицы, попытаться воспроизвести в мыслях не только ее вкус, но и запах. Такой подход запускает нормальную работу клеток, которые ответственны за распознавание запахов. То же касается и вкуса.

А. Ходжаев, отоларинголог центра MedSwiss, советует применять сосудосуживающие капли, орошение носовой полости, самостоятельно обрабатывать ее раствором с морской солью. Он рекомендует сделать акцент на влажности воздуха и попытаться обеспечить его самостоятельно либо приобрести соответствующий прибор, увлажняющий воздух. По словам специалиста, для скорейшего восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов требуется прием поливитаминов, особенно витаминов группы B.

Замедлить процесс регенерации этих рецепторов может прием алкоголя и никотин.

Хорошей рекомендацией может быть использование ментолового масла, которым следует смазывать нос снаружи, а также виски. Отлично подходят для распыления эфирных масел аромалампы. Из напитков для удаления слизи из носа и укрепления иммунитета для борьбы с отеком поможет молоко с добавлением небольшого количества шалфея.

В домашних условиях можно капать в нос сок чистотела. Если делают ингаляции для быстрого восстановления слизистой, используют не стандартные составы, а растительные сборы на основе ромашки, ландыша, майорана, мяты и тмина.

Итоги

Сроки восстановления обоняния и вкуса при коронавирусе могут быть разными, в зависимости от организма человека.

В среднем процесс восстановления указанных функций наблюдается примерно через 14 дней после получения отрицательного результата тестов.



В сложных случаях процесс восстановления обоняния может занять до полугода. Вкусовые ощущения напрямую зависят от нормальной функции обонятельных рецепторов, и все-таки они имеют свойство восстанавливаться раньше.

Источник: kleo.ru