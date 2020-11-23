Платья для полных: В чем встречать новый 2021 год?

В первую очередь следует избегать образов в светлых колерах, ведь они способны визуально увеличить пропорции.

Грамотно подобранный наряд поможет выглядеть женственно и элегантно, даже если объемы его обладательницы далеки от стандартов

Полным женщинам с животом после 50 лет весьма сложно найти подходящие и одновременно модные модели платьев, но это вполне возможно. Грамотно подобранный наряд поможет выглядеть женственно и элегантно, даже если объемы его обладательницы далеки от стандартов. Важно лишь недостатки фигуры превратить в достоинства.

Базовые советы и рекомендации

Легкие платья могут быть как короткими, так и длинными, струящимися, из плотной или едва весомой ткани. Их ключевая миссия — подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки (в нашем случае речь идет о животе).



Полноватым женщинам с животом лучше всего остановиться на длине миди. Причем платье может быть не только в гармоничных темно-светлых тонах, но и с яркими принтованными вкраплениями.

Прежде чем выбрать соответствующий наряд, потребуется уделить внимание следующим советам стилистов:

В первую очередь следует избегать образов в светлых колерах, ведь они способны визуально увеличить пропорции. Грамотнее всего комбинировать светлые изделия с нарядами темных тонов.

Лучше всего отдавать предпочтение принтованным платьям, в которых узор будет иметь вертикальное направление. Продольные и косые линии способны сделать фигуру изящнее и стройнее.

Скажите «нет» платьям, выполненным из тонкого трикотажа, а также шелковым, атласным, люрексным нарядам, ведь они способны сделать недостатки фигуры еще существеннее.

Одежда с подплечниками также должна отойти на второй план, ведь она деформирует силуэт, акцентируя внимание на изъянах фигуры.

Короткий жакет, дополняющий платье, сделает силуэт более грузным и необъятным.

Полным женщинам с животом после 50 лет не подойдут модели платьев с четко выделенной линией талии. Лучше всего выбрать фасон бохо, а также свободные наряды.



Грамотный выбор нижнего белья, которое ни при каких обстоятельствах не должно плотно прилегать к телу, образуя так называемые складки.Черный цвет. Все представительницы прекрасного пола знают, что такая цветовая гамма всегда стройнит. Поэтому этот классический цвет не выходит из моды и подходит дамам с большими объемами.

Пышным представительницам прекрасного пола за 50 стоит выбрать бесшовное белье из хлопка с утягивающим эффектом и трусики с высокой талией.

Модная палитра цветов

Взрослым дамам за 50 лет лучше всего подойдет нейтральная и спокойная цветовая гамма. К примеру:

молочный;

бежевый;

шоколадный;



кремовый тона.

В том случае, если леди не боится оказаться в центре внимания, то она может выбрать следующую палитру:

бирюзовую;

сиреневую;

коралловую;

изумрудную.

Дизайнеры отмечают, что взрослым дамам подходят практически все насыщенные и яркие оттенки, способные оживить образ и сделать его моложе. Также можно обратить внимание на принтованные наряды, однако стоит учитывать следующие нюансы:

Мелкий цветочек сделает лук воздушнее и легче. Оттенок может быть весьма красочным и ярким, но не броским.



Полные женщины также могут стильно одеваться и выглядеть модно

Полные женщины также могут стильно одеваться и выглядеть модно

Полные женщины также могут стильно одеваться и выглядеть модно

Полные женщины также могут стильно одеваться и выглядеть модно

Полные женщины также могут стильно одеваться и выглядеть модно

Полные женщины также могут стильно одеваться и выглядеть модно

Крупные цветы не должны быть яркими, так как они способны сделать силуэт тяжелее.Яркая косая, поперечная или продольная полоса любой длины сможет визуально удлинить фигуру.

Модные модели женских платьев для дам с изъянами фигуры

Полные женщины с животом после 50 лет также могут стильно одеваться и выглядеть модно. Грамотно подобранная модель платья сможет сделать любую пышную представительницу прекрасного пола привлекательной:

Легкие платья с рукавом. Подобные модели с легкостью способны скрыть живот, лишние килограммы. Воздушные струящиеся материалы позволяют телу дышать даже в самую знойную жару.

Сарафаны. Модели сарафанов с тоненькими лямками с легкостью скроют живот и сохранят при этом красоту рук и зоны декольте. Лучше всего остановиться на модели с высокой талией и изделиях прямого кроя.

Свободные модели. Пышные представительницы очень любят выбирать свободные и широкие наряды, выгодно скрывающие лишние килограммы.

Платья с завышенной талией. Подобные модели великолепно подойдут женщинам с фигурой «яблоко». С помощью такого платья легко скорректировать силуэт, маскируя животик. Стоит выбирать модели с однотонным темным низом и насыщенным ярким верхом. Важно, чтобы юбка такого платья была свободной, плавно расширяющейся книзу.

Платье-рубашка. Свободное платье-рубашка подойдет для теплого сезона и при этом сможет скрыть недостатки любой фигуры.

Платье с накладными карманами. Этот хит уходящего года буквально стал «спасательным кругом» для полным дам, ведь карманы, расположенные на одежде, способны отвести взор с диспропорциональной талии и живота.

Платье-ампир. Дизайн подобного фасона должен быть предельно минималистичным. В качестве элементов декора могут выступать: оборки, воланы, способные скрыть объем на животе.

Платье прямого кроя. Прямой силуэт весьма свободный, но не бесформенный, и может скрыть все недостатки фигуры.

Невероятными выглядят наряды из однотонного материала темного цвета с яркими принтами спереди. Длина может варьироваться в зависимости от роста.

Платье-баллон. Отличительная черта подобного фасона — присборенный подол. Крой этой модели широкий посередине, но сужающийся книзу. Платье способно скрыть выделяющийся животик. При грамотном выборе длины можно сакцентировать внимание на ногах.

Платье-футляр. Этот универсальный фасон можно применять как в деловом, так и в повседневном или вечернем луке. Дизайнеры применяют материалы, способные удержать форму, ведь платье не должно слишком облегать фигуру. Темные вставки по бокам смогут сделать силуэт более стройным. Рукава могут быть как длинными, так и три четверти.

Платье на запах. Стилисты рекомендуют для полных женщин с животом после 50 лет выбирать эти модели платьев предстоящим летом. Акцент в них делается на роскошной зоне декольте, оставляя выпуклый живот под многослойной драпированной тканью.

Платье в технике «блок-колор». Изделие, словно составленное из разнофактурных лоскутов, отлично подойдет пышным зрелым дамам. Главное — использовать спокойные колеры, избегая ярких. Такая модель сделает даму более высокой и стройной. Фасон сможет грамотно «обрисовать» линию талии. При помощи запаха создастся V-образная горловина, визуально удлиняющая шею и сужающая плечевой пояс. Слегка расклешенная юбка сможет сделать силуэт пропорциональнее.

Летучая мышь. Платье подобного фасона очень красиво обрамляет линию бюста, сглаживая непропорциональный переход к бедрам и прикрывая живот. Результат — красивый и женственный силуэт.

Платье-годе. У этой модели прилегающий верх и разлетающаяся юбка-солнце. Так у женщины появится шанс скрыть пышные бедра и живот.

Платье-трапеция. Благодаря подобному наряду из струящегося материала можно с легкостью скрыть лишние сантиметры в области живота, замаскировать широкие бедра, выделяя талию. Подобная модель отлично подойдет для выхода в свет.

V-образный вырез. Одно из достоинств пышной фигуры — эффектные формы. Сделать акцент на зоне декольте можно благодаря V-образному вырезу. Такие модели платьев подойдут для повседневности. К примеру, можно остановиться на модели с абстрактными узорами.

Платье-туника. В этом фасоне линия талии смещается на зону бедер. Платье можно носить и как самостоятельный наряд, и в комбинации с джинсами, капри или брюками.

Выбирая модели платьев для полных женщин с животом после 50 лет, женщины должны учитывать и особенности фигуры, и возраст. Главное — грамотно составить комбинацию лука, в котором каждое изделие и аксессуар будут на своем месте. Стильное платье способно не только скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, но и придать свежести образу.

Подведем итог

Пышнотелым дамам за 50 лет лучше всего выбирать платья спокойных колеров, а также модели, где встречается комбинация темных и ярких палитр.

Самой приемлемой считается длина миди.

Вертикальные полосы на платье смогут визуально сделать силуэт стройнее.

Дамам с животом за 50 лет стоит выбирать модели свободных фасонов, а также такие, где акцент делается на зоне декольте или стройных ногах.

Летом незаменимым будет платье-туника, которое можно носить и как самостоятельное изделие, и в комбинации с джинсами, брюками или капри.

Источник: kleo.ru