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Автомобильная аптечка-2021. Новый перечень вложения с 1 января

16:20 23.11.2020 Фото: Pikist
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Минздрав разработал новые требования к составу автомобильной аптечки. Укомплектовать аптечку по списку можно самостоятельно.

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Аптечки, годные по сроку использования, менять не придется

С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России № 1080н. При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости.

Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный алгоритм оказания первой помощи можно скачать ниже.

Приказ Минздрава России № 1080н от 8 октября 2020 года «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9.11.2020 и вступит в силу с 1 января 2021 г.

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Инструкция по использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

Источник: Минздрав

автомобильная аптечка новый состав перечень приказ Минздрава список вложения Минздрав
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От редакции

Вы давно обновляли аптечку?

Аноним, 23 ноября 2020 16:59
Давайте разбираться аптечка согласно документу состоит из 25 составляющих наименования. Три маски на лицо - куда без этого, 11 наименований пар Перчаток зачем засунули, два жгута, 4 рулона рулона бинтов, Четыре лейкопластыря и всё??? Где йод? Где зелёнка? Где от давления крови низкого, где от давления высокого? Где нашатырь от обмороков? Где успокоительное? Это не аптечка по моему, а какой то без смысла швейный набор на отвяжись!

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