Автомобильная аптечка-2021. Новый перечень вложения с 1 января

Аптечки, годные по сроку использования, менять не придется

С 1 января 2021 года водители не обязаны будут покупать готовые автомобильные аптечки, а смогут укомплектовать их сами в соответствии с перечнем, приведенным в приказе Минздрава России № 1080н. При этом аптечки, произведенные и укомплектованные до этой даты, смогут продаваться и использоваться до окончания срока годности входящих в них медицинских изделий, но не позднее 31 декабря 2024 года.

Мы уверены, что изменение требований к комплектации аптечек не вызовет неудобств у потребителей, а также позволит им самостоятельно приобрести необходимые медицинские изделия и пополнять автомобильную аптечку по мере необходимости.

Инструкцию по использованию аптечки, включающую универсальный алгоритм оказания первой помощи можно скачать ниже.

Приказ Минздрава России № 1080н от 8 октября 2020 года «Об утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) зарегистрирован Министерством юстиции РФ 9.11.2020 и вступит в силу с 1 января 2021 г.









Инструкция по использованию аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

Источник: Минздрав