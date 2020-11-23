23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса. Документ правительства

15:40 23.11.2020 Фото: pxhere
0

Субсидии в размере 3,5 млрд рублей предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

% name% title
Не все туроператоры смогли воспользоваться субсидиями

Ранее на эти цели было выделено 3,5 млрд рублей.

Председатель Правительства Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом.

Туристическая отрасль оказалась в числе пострадавших из-за пандемии, поэтому Правительство приняло решение её поддержать. На эти цели было выделено 3,5 млрд рублей. Субсидии были предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и компенсации затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Но не все операторы, как показала практика, смогли ими воспользоваться. В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки.

Теперь туроператорам будут возмещаться расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

Подписанным документом внесены изменения в Постановление Правительства от 25 апреля 2020 года №583

Источник: Правительство РФ

возмещение затрат возмещение убытков компенсация затрат субсидии туроператоры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы столкнулись с трудностями во время отдыха за границей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскИщет студентов в вузы МВД России среди жителей Бердска
15:45 23-11-2020
Ищет студентов в вузы МВД России среди жителей Бердска
Беглого преступника задержали в самолета Толмачева. Смотрите видео
15:42 23-11-2020
Беглого преступника задержали в самолета Толмачева. Смотрите видео
Правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса. Документ правительства
15:40 23-11-2020
Правила возмещения затрат туроператорам из-за коронавируса. Документ правительства
Диски с Cyberpunk 2077для PS4 начали рассылать по магазинам. Берегитесь спойлеров
15:32 23-11-2020
Диски с Cyberpunk 2077для PS4 начали рассылать по магазинам. Берегитесь спойлеров
Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, решил Лукашенко
15:30 23-11-2020
Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, решил Лукашенко
БердскПравила поездки по льготным транспортным картам изменятся с 1 января 2021 в Бердске. Как, срочно узнайте
15:30 23-11-2020
Правила поездки по льготным транспортным картам изменятся с 1 января 2021 в Бердске. Как, срочно узнайте
Тотально полное солнечное затмение - 14 декабря 2020 года. Точно время начала уникального затмения из цепочки Сароса длиною в 1289 лет
15:20 23-11-2020
Тотально полное солнечное затмение - 14 декабря 2020 года. Точно время начала уникального затмения из цепочки Сароса длиною в 1289 лет
БердскРабота в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
15:16 23-11-2020
Работа в Бердске: Пищевое предприятие срочно примет работников
В каких регионах платят самую большую зарплату в России. Рейтинг городов
15:15 23-11-2020
В каких регионах платят самую большую зарплату в России. Рейтинг городов
Искала улики у начальника отделения Пенсионного фонда ФСБ
15:12 23-11-2020
Искала улики у начальника отделения Пенсионного фонда ФСБ