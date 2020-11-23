Только эти знаки зодиака склонны к набору лишнего веса. Кто толстеет просто так?

Каждый их перечисленных знаков зодиака набирает вес по своим причинам. Но факт остается фактом - эти шестеро чаще других страдают от избыточного веса.

Стрельцы часто не прочь полакомиться чем-то вкусным и калорийным

Все стремятся выглядеть хорошо и иметь красивую фигуру, но не всем это удается сделать. Астрологи выделили шесть знаков зодиака, которые склонны к появлению лишнего веса.

Овен

Представителям этого знака зодиака необходимо знать, что все и всегда у них идет по плану. Когда что-то идет не так, как хотелось бы, то Овны сразу бегут заедать свои проблемы. При частых стрессовых ситуациях Овны слишком много едят, а это в свою очередь приводит к тому, что у них начинает появляться лишний вес, сбросить который не так легко.

Телец

Тельцы не любят, когда кто-то указывает им на то, что они прибавили в весе. Если Тельцам сказать, чтобы они пересмотрели свой рацион питания и исключили ряд калорийных продуктов, то они сильно обидятся. Представители этого знака по своей натуре слишком упрямы, поэтому если им лишний раз кто-то сделает замечание, то они обидятся и начнут есть еще больше.

Рак

Для представителей этого знака еда является лучшим способом, который поможет справиться с многими проблемами и трудностями в жизни. Если в жизни Раков случаются какие-то проблемы и неурядицы, то на этот период их лучшим другом, утешителем и союзником является холодильник с едой. В этот момент они не знают меры, поэтому едят все, что видят, а уже потом задумываются о последствиях.

Весы

Весы являются гедонистами, поэтому еще с раннего возраста всегда тянутся к еде, при этом им не важно сколько и что есть. Весы вовсе не знают такое слово как «умеренность», особенно, когда речь заходит о еде, а так же о деньгах. В стрессовых ситуациях их аппетит увеличивается еще сильнее и они бегут за утешением к холодильнику или заказывают доставку еды на дом. В этот момент им непременно необходимо съесть что-то вредное: картофель фри, гамбургер или пиццу.

Стрелец

Стрельцы очень часто бросаются из одной крайности в другую. Иногда они попусту тратят свою энергию, а порой и вовсе все пускают на самотек, отдавая предпочтение расслаблению и отдыху. В таком случае они не прочь полакомиться чем-то очень вкусным, вредным да еще и очень калорийным. Такие эпизоды в жизни Стрельцов встречаются довольно-таки часто, поэтому не удивительно, что они так быстро набирают вес.

Рыбы

Представители этого знака зодиака являются самыми депрессивными. В их жизни бывают моменты, когда им кажется, что все их бросили, а судьба и вовсе к ним не благосклонна. Именно в такие дни Рыбы стараются лечить свою печаль и тоску вкусной едой, причем в неограниченных количествах. Им просто сложно остановиться от выбора изобилия вкусной еды. Потом они начинают жалеть, что не влезают в любимые брюки и все начинается сначала.

Источник: rsute