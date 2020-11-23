Тотально полное солнечное затмение - 14 декабря 2020 года. Точно время начала уникального затмения из цепочки Сароса длиною в 1289 лет

Это полное затмение, Луна полностью будет покрывать Землю. Начало затмения: 14 декабря 16 часов 33 минуты (здесь и везде по московскому времени)

Солнечное затмение в Стрельце может спровоцировать кризис веры и ценностей

Это полное затмение, Луна полностью будет покрывать Землю.

Начало затмения: 14 декабря 16 часов 33 минуты (здесь и везде по московскому времени)

Начало полного затмения: 17 часов 54 минуты

Максимальная фаза: 19 часов 13 минут 28 секунд

Конец полного затмения: 20 часов 54 минуты

Конец затмения: 21 часов 53 минуты

Чтобы лицезреть данное затмение, россиянам нужно в декабре перелететь Тихий океан и оказаться в южной части Южной Америки (Чили или Аргентина). Также затмение видно в Тихом океане, Атлантике, Индийском океане, Антарктиде.

Зодиакальный градус затмения: 19-22 Стрельца.

Камень затмения 14 декабря: сапфир

САРОС: Солнечное затмение 14 декабря 2020 года входит в цепочку Сароса длиною в 1289 лет и состоит из 72 солнечных и 71 лунного затмений. Начало Сароса было 13 апреля 1615 года, конец – 5 июня 2904 года. Цент затмений будет проходить в следующем веке.

Солнечное затмение в Стрельце может спровоцировать кризис веры и ценностей. Многим придется переосмысливать свои взгляды на жизнь, менять ориентиры и цели, переустанавливать приоритеты. Стрелец, как мудрый лидер и учитель, после разрушения соединением с “осью катастроф” старого, отжившего, устаревшего мировоззрения может даровать новую философию, взгляды на жизнь, знания, образование, обучение, отношения с далью, заграницей, другими государствами. Учитывая, что управитель Стрельца Юпитер участвует в параде планет ли так называемом “пандемическом стеллиуме” из Юпитера, Сатурна и Плутона, который в течение месяца после затмения начнет наконец-то расходиться, то по-истине значение этого затмения – это переломный момент: в мировоззрении, политике, мироустройстве, и, дай Бог, в пандемии. Все это коснется как мировой политики в целом, так и каждого отдельного человека, чья судьба, уроки, цели данного кармического коридора есть в персональном гороскопе.

Учитывая то, что Солнечное затмение будет тотальным полным, то его сила максимальна, как и возможность применения астромагических практик.

Источник: astrolog