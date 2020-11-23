23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Зима близко: Какая погода ждет жителей Бердска 23 ноября?

06:30 23.11.2020 Фото: pexels
0

Ночью и утром местами изморозь, туманы.

% name% title
Ночью и утром местами изморозь, туманы.

Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью: -12, -17°С, при облачности -6, -11°С, днем: -5, -10°С.

осень погода прогноз
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как прошли выходные?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Светлые поздравления в День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2020 года и история этого важного православного дня
07:50 23-11-2020
Светлые поздравления в День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2020 года и история этого важного православного дня
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 ноября 2020 в России и мире
07:40 23-11-2020
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 ноября 2020 в России и мире
Какой сегодня церковный праздник? Кому обязательно нужно отдать хлеб 23 ноября 2020 года
07:20 23-11-2020
Какой сегодня церковный праздник? Кому обязательно нужно отдать хлеб 23 ноября 2020 года
Именины 23 ноября
07:10 23-11-2020
Именины 23 ноября
БердскЗима близко: Какая погода ждет жителей Бердска 23 ноября?
06:30 23-11-2020
Зима близко: Какая погода ждет жителей Бердска 23 ноября?
Правдивый точный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
03:14 23-11-2020
Правдивый точный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года
Какой сон вещий и как можно научиться видеть такие сны?
02:20 23-11-2020
Какой сон вещий и как можно научиться видеть такие сны?
Гражданский брак – это грех или нет?
01:20 23-11-2020
Гражданский брак – это грех или нет?
Подробный гороскоп астролога Павла Глобы на декабрь 2020 года
00:10 23-11-2020
Подробный гороскоп астролога Павла Глобы на декабрь 2020 года
Когда просить помощи у высших сил в декабре 2020 года: Часы ангела по дням
23:20 22-11-2020
Когда просить помощи у высших сил в декабре 2020 года: Часы ангела по дням