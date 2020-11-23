Зима близко: Какая погода ждет жителей Бердска 23 ноября?

Ночью и утром местами изморозь, туманы.

Ночью и утром местами изморозь, туманы. Метеорологическая обстановка: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами изморозь, туманы. На дорогах местами гололедица. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью: -12, -17°С, при облачности -6, -11°С, днем: -5, -10°С.

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