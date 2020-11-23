В «Цематебе» можно сдать широкий спектр анализов

Процедурный кабинет нашей клиники выполняет следующие виды исследований:
-общие анализы
-биохимические
-гормональные исследования
Забор анализов - с 9.00 до 11.00.
Инъекции - с 9.00 до 13.00.
Инфузионная терапия - с 9.00 до 13.00.
Врач советует проставить курс уколов или капельниц, не беда, «Цематеб» всегда выручит. У нас можно произвести внутривенное лечение, внутримышечное и подкожное.
Забор крови, проведение инфузионной терапии и обсуждение нюансов, все это можно сделать по адресу:
г. Бердск, ул. Ленина, д. 13в
Контактный телефон: 8 383 41-2-15-48; 8 913 375 64 55.
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом
Источник: Раздел Клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск