В «Цематебе» можно сдать широкий спектр анализов

Врач советует проставить курс уколов или капельниц, не беда, «Цематеб» всегда выручит. У нас можно произвести внутривенное лечение, внутримышечное и подкожное.

Клиника "Цематеб", была основана в 1995 году и к настоящему времени является одним из старейших лечебно - диагностических предприятий Бердска

Процедурный кабинет нашей клиники выполняет следующие виды исследований:

-общие анализы

-биохимические

-гормональные исследования

Забор анализов - с 9.00 до 11.00.

Инъекции - с 9.00 до 13.00.

Инфузионная терапия - с 9.00 до 13.00.

Врач советует проставить курс уколов или капельниц, не беда, «Цематеб» всегда выручит. У нас можно произвести внутривенное лечение, внутримышечное и подкожное.

Забор крови, проведение инфузионной терапии и обсуждение нюансов, все это можно сделать по адресу:

г. Бердск, ул. Ленина, д. 13в​

Контактный телефон: 8 383 41-2-15-48; 8 913 375 64 55.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Клиники "Цематеб" на сайте Весь Бердск