Лунный календарь стрижек и окрашивания на неделю с 23 по 27 ноября 2020 года

Луна в знаке Рыбы. Влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.

Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.

Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.