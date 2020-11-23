Лунный календарь стрижек и окрашивания на неделю с 23 по 27 ноября 2020 года

Характеристики Луны на 23 ноября 2020 года
На дату 23.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 8 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 62%. Восход Луны в 14:37, а закат в --:--.
Хронология лунных дней
- 8 лунный день c 14:24 22.11.2020 по 14:37 23.11.2020
- 9 лунный день c 14:37 23.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 23 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. Влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
8 лунный день (−)
23 ноября 2020 года в 12:00 — 8 лунный день. Вообще любое кардинальное воздействие на волосы сегодня не благоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье не стоит сегодня стричься. Окраска волос так же не желательна, вы можете поставить под удар свое достоинство.
Сегодня Вам захочется быть в центре внимания, делиться с окружающими своими идеями и мыслями. Стоит внимательно следить за своими желаниями, чтобы не навредить себе. Излишняя активность может спровоцировать негативные чувства к Вам.
Постарайтесь выбрать подходящих зрителей, людей добрых и светлых. Если Вам предстоит публичное выступление перед незнакомыми людьми старайтесь все-таки сдерживать свои эмоции.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - понедельник. Избавьтесь от тоски, депрессии, неприятных воспоминаний. В этот день остригается весь негатив.
Характеристики Луны на 24 ноября 2020 года
На дату 24.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 9 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы ♓. Процент освещенности Луны составляет 71%. Восход Луны в 14:48, а закат в 01:04.
Хронология лунных дней
- 9 лунный день c 14:37 23.11.2020 по 14:48 24.11.2020
- 10 лунный день c 14:48 24.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 24 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (−)
Луна в знаке Рыбы. Влияние этого знака на себе в первую очередь испытает кожа головы. Из-за стрижки и мытья головы может появиться перхоть, если есть такая возможность стоит воздержаться от этих действий.
Химическое воздействие на волосы, завивка или окрашивание, могут негативно повлиять на волосы и даже повредить их, так же это может привести к сечению кончиков, а сами кудри быстро распрямятся.
Посетить парикмахера стоит обладателям тонких и поврежденных волос, сегодня им стоит провести оздоровительные и общеукрепляющие процедуры.
9 лунный день (±)
24 ноября 2020 года в 12:00 — 9 лунный день. Стрижка сегодня - отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущей луне так же благотворно скажется на их росте.
Окраска волос в естественные оттенки так же придаст сил в борьбе с недугами и оттолкнуть от себя негативные эмоции.
Прическа на сегодня, высокая но скромная.
Сегодня вы можете почувствовать излишнюю свободу, Вы можете поддаться провокациям и соблазнам. Всему виной энергия космоса. Сегодня она влияет на людей негативно, они могут стать обидчивыми, завистливыми. Сегодня есть риск быть втянутым в спор или конфликт. Постарайтесь свести общение с незнакомцами к минимуму.
Девятый лунный день достаточно противоречив, но именно сегодня вы сможете найти разгадку вопроса, который возможно уже дано Вас мучил. Все что вы сегодня увидите может нести важную информацию, старайтесь запомнить как можно больше увиденного. Старайтесь мыслить позитивно и ограничить свои негативные эмоции.
Влияние дня недели (+)
День недели - вторник. Этот день недели сможет оградить Вас от неожиданностей, защитить от неприятностей и даже поможет получить помощь.
Характеристики Луны на 25 ноября 2020 года
На дату 25.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 10 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 79%. Восход Луны в 14:58, а закат в 02:17.
Хронология лунных дней
- 10 лунный день c 14:48 24.11.2020 по 14:58 25.11.2020
- 11 лунный день c 14:58 25.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 25 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. Общее состояние волос не изменится под влиянием этого знака. Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися.
Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.
Укладку стоит проводить с помощью косметики содержащей коллаген или воск.
10 лунный день (−)
25 ноября 2020 года в 12:00 — 10 лунный день. Стрижка сегодня может негативно повлиять на Ваше самочувствие.
Однако окраска волос, натуральными растительными красителями типа хны, позволит вам получить благосклонность начальника. Сегодня стоит расчесывать Ваши волосы как можно чаще, это улучшит вашу связь с космосом.
Сегодня не стоит сидеть на одном месте, день наполнен энергией и движением, попробуйте получить максимум эмоций от всего что вы делаете. Ближе к вечеру можно провести день со своей семьей или близкими друзьями. Это придаст Вам сил и подарит позитивную энергию.
Влияние дня недели (+)
День недели - среда. Поможет наладить отношения с людьми, устранить неразбериху в делах и мыслях. Нередко стрижка в этот день недели становится предвестником неожиданного известия.
Характеристики Луны на 26 ноября 2020 года
На дату 26.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 11 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен ♈. Процент освещенности Луны составляет 86%. Восход Луны в 15:08, а закат в 03:29.
Хронология лунных дней
- 11 лунный день c 14:58 25.11.2020 по 15:08 26.11.2020
- 12 лунный день c 15:08 26.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 26 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Овен (−)
Луна в знаке Овен. Общее состояние волос не изменится под влиянием этого знака. Стрижку стоит отложить, она может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде, волосы могут начать выпадать, кончики станут секущимися.
Удачно пройдет окрашивание, общеукрепляющие процедуры для волос, тонирование. Пользу принесет массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.
Укладку стоит проводить с помощью косметики содержащей коллаген или воск.
11 лунный день (+)
26 ноября 2020 года в 12:00 — 11 лунный день. Стрижка сегодня позволит Вам сохранить здоровье и сберечь Вас от негативной энергетики обид. Окраска волос растительными красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.
Прическа сегодня должна быть тщательно продумана и также тщательно уложена, чтобы не разорвать связь с космосом. Сегодня нужно контролировать свои действия, поскольку они могут вызвать всплеск как позитивной, так и негативной энергии. Сегодня начинает обостряться "деловой нюх". Сегодня Вы сможете справиться с большим количеством информации.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Поможет укрепить ваш авторитет, повысит самооценку и веру в собственные силы.
Характеристики Луны на 27 ноября 2020 года
На дату 27.11.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Растущая Луна». Это 12 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец ♉. Процент освещенности Луны составляет 92%. Восход Луны в 15:19, а закат в 04:41.
Хронология лунных дней
- 12 лунный день c 15:08 26.11.2020 по 15:19 27.11.2020
- 13 лунный день c 15:19 27.11.2020 и до следующего дня
Влияние луны на стрижку 27 ноября 2020
Луна в знаке зодиака Телец (+)
Луна в знаке Телец. Общее состояние волос под влиянием этого знака значительно улучшится. Не стоит откладывать стрижку намеченную на сегодня, новая прическа помимо новых положительных эмоций придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально изменится в лучшую сторону.
Для достижения наилучшего эффекта от оздоровительных процедур для волос не обязательно посещать салон, домашняя маска из натуральных компонентов будет не хуже, а возможно и лучше.
Телец положительно влияет на работу с волосами: закрашивание седины будет успешным, так же укрепление волос, осветление, выщипывание бровей.
12 лунный день (±)
27 ноября 2020 года в 12:00 — 12 лунный день. Стрижка волос сегодня принесет материальное благополучие. Окраска натуральными красителями так же привлечет денежную энергию.
Сегодняшняя прическа, необычная и яркая позволит привлечь к себе взгляды противоположного пола и поможет решить проблемы на личном фронте.
Сегодня в Вас посетит желание помогать, безвозмездно, духовно развиваться, совершенствоваться. Лучше отложить важные финансовые переговоры запланированные на сегодня, есть риск не найти общего языка с оппонентом.
Любое взаимодействие с волосами привлечет к вам разные энергии это поможет Вам обрести силы, спокойствие и равновесие.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. Если хотите, чтобы волосы росли быстрее, качество их улучшалось, а корни укреплялись, подстригите волосы в этот день.
Влияние дня недели (−)
День недели - пятница. Не рекомендуется, не стоит посещать парикмахерскую. По мнению астрологов, в этот день биохимические процессы в организме замедленны, и после пятничной стрижки волосы будут плохо расти.
Источник: Мир космоса