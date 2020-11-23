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Здоровье / Общество

Магнитные бури сегодня: Что пережили метеозависимые люди в трудные магнитные дни 22-23 ноября 2020 года

12:56 23.11.2020 Фото: pxhere.com
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"Ужасно. Ночью 22 ноября подскочило давление и головная боль." - сообщают наши читатели.

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Отмечается, что в периоды магнитных бурь людей ждут бессонница, тремор конечностей, тахикардия

Магнитные бури, то и дело доставляют массу неудобств метеозависимым людям. Прошедшие выходные доказали свое воздействие на организм человека. Магнитная буря средней силы ударила по метеочувствительным 21 ноября, а 22 только усилила свои позиции, многие люди ощутили на себе ее отрицательное воздействие: головные боли, бессонница, скачки давления  омрачали воскресный выходной.

Сегодня, 23 ноября, магнитная буря вновь не сдает своих позиций и наносит точные удары по сердечно-сосудистой системе человека. Многие чувствуют подавленность и слабость:
-Слабость во всём теле, гул в ушах из 10 баллов 8,такая же головная боль с левой стороны, туманное восприятие внешнего мира.
-Очень болит голова,слабость в теле.
-Ужасно. Ночью 22 ноября подскочило давление и головная боль.
-В глазах легкий туман. Страх не дойти до магазина обратно. Бессилие.
очень не уютно
-Боли в сердце панические атаки бессонница.
-Давит в левой стороне, тошнота, голова болит, вообще некомфортное состояние, хочется лежать
высокое давление, не чем не сбивается.
-Вялость, плохой сон, бессонница.
-Голова раскалывается и тошнит
-Ужасно!
Очень плохо. Голова болит, тошнит, уши закладывает, в сон клонит днем, но при этом бессонница ночью, частый пульс.
-Слабость, головокружение
-Бессонница, нервозность, боли в сердце, тахикардия.
-Вообще не отключаюсь, хотя очень хочу спать.
-Давление! Боль в груди!
-Очень плохое самочувствие в эти дни. Почти весь месяц с магнитными бурями. Достали уже они , сил прямо уже нет.
-Обострился остеохондроз грудного и шейного отдела. "Морская болезнь".
геомагнитная буря магнитная буря метеозависимость метеозависимые люди
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