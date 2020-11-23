Магнитные бури сегодня: Что пережили метеозависимые люди в трудные магнитные дни 22-23 ноября 2020 года

Магнитные бури, то и дело доставляют массу неудобств метеозависимым людям. Прошедшие выходные доказали свое воздействие на организм человека. Магнитная буря средней силы ударила по метеочувствительным 21 ноября, а 22 только усилила свои позиции, многие люди ощутили на себе ее отрицательное воздействие: головные боли, бессонница, скачки давления омрачали воскресный выходной.