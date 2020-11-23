Павел Прилучный попал в больницу имени Пирогова. К медикам актер обратился сам, после осмотра его решили госпитализировать. У Прилучного различные травмы лица.
Павел Прилучный попал в больницу имени Пирогова
08:45 23.11.2020
К медикам актер обратился сам, после осмотра его решили госпитализировать.
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