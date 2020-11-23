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Жёсткие требования: Кто станет главой минздрава в регионах, решит Мишустин

09:15 23.11.2020 Фото: Кремлин.ру
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Премьер-министр на заседании кабмина обратил внимание, что в последнее время люди жалуются на «бездействие и равнодушие» должностных лиц.

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Мишустин сообщил о жалобах людей
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Правительство одобрило законопроект об обязательном согласовании кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ с Минздравом России. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина со ссылкой на решения, принятые на заседании Правительства 19 ноября 2020 года.

«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 14 и 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в сообщении.

Соответствующий проект разработало Правительство по поручению Президента России.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина 19 ноября обратил внимание, что в последнее время люди жалуются на «бездействие и равнодушие» должностных лиц. «Новый порядок предполагает более жёсткий отбор на такой важный для безопасности людей пост. Ведь на подобных должностях многое зависит от требовательности, профессионализма и ответственности того, кто руководит здравоохранением в области, республике или другом субъекте», — заявил глава кабмина.

Ранее сообщалось, что на фоне ухудшающейся эпидемиологической ситуации с начала пандемии в ряде субъектов сменилось руководство региональных минздравов.

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