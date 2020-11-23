Кому принадлежит Нагорный Карабах, ответил Путин

По словам российского лидера, договоренности были только между Арменией и Азербайджаном, а Москва выполняла лишь роль посредника и взяла на себя обязанности осуществить мирное разведение сторон. «Что мы сейчас и делаем», — заключил глава государства.

Путин ответил на вопросы о Карабахе

Армянская сторона не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха, и это значит, что, с точки зрения международного права, Карабах и прилегающие к нему территории являются частью Азербайджана. Таким образом президент России Владимир Путин ответил в эфире «Россия 1» на вопрос о территориальной принадлежности НКР.

Российский лидер также рассказал, что авторами текста заявления по Нагорному Карабаху были все три подписавшие его стороны. «Что касается самого текста, то мы делали это втроем — я, естественно, президент [Азербайджана Ильхам] Алиев и премьер [Армении Никол] Пашинян», — сказал Путин и добавил, что по-другому было невозможно.

По словам российского лидера, договоренности были только между Арменией и Азербайджаном, а Москва выполняла лишь роль посредника и взяла на себя обязанности осуществить мирное разведение сторон. «Что мы сейчас и делаем», — заключил глава государства.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении боев в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны договорились, что Баку получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Кроме того, в Карабахе будут присутствовать российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.