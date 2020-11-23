7 самых частых проблем во втором браке

Проблема определения того, какие из этих проблем способствуют неудачному второму браку, означает, что теперь вы в состоянии придумать план по улучшению положения. Однако это только отправная точка.

Супружеская жизнь - это не легкая прогулка, в браках и у супругов бывают хорошие, тяжелые и плохие дни

Если вы недовольны своим супругом, вы часто обращаетесь за советом по браку, но когда это уже ваш второй шанс на долгое и счастливое времяпрепровождение, есть ли надежда на то, что вы спасете свои отношения?

The New York Times сообщила, что 60 процентов вторых браков заканчиваются разводом. Учитывая подобную статистику, имеет смысл, что если вы несчастны во втором браке, вы не можете не думать: «Мой брак закончился?»

Но прежде, чем вы возьмете трубку и позвоните адвокату по разводам, сделайте глубокий вдох и подумайте, почему вам кажется, что у вас проблемы во втором браке.

Есть множество причин, по которым вторые браки терпят неудачу, и столько же причин, почему это делают другие. Чтобы разобраться в том, что делает вас такими несчастными, и выяснить, как спасти ваш брак, давайте рассмотрим две категории проблем, которые могут у вас возникнуть.

Первые характерны для каждого брака, а вторые - для вторых (или третьих, четвертых и т. Д.) Браков.

Вот 6 самых распространенных проблем, с которыми все супружеские пары должны справиться.

1. Идеалы vs реальность

К счастью, никогда не бывает. Это требует работы - много работы - каждый день вашей совместной жизни.

Поскольку супружеская жизнь - это не легкая прогулка, в браках и у супругов бывают хорошие, тяжелые и плохие дни. Если ваш второй брак будет удачным, вам обоим необходимо ежедневно возобновлять отношения, чтобы все работало.

2. Близость и секс

Большинство считает, что пары во вторых браках отлично занимаются сексом. И вначале это обычно верно для молодоженов.

Но когда фаза медового месяца заканчивается, многие пары, состоящие в жалких вторых браках, считают близость и секс одной из своих самых больших проблем - точно так же, как это делают пары в первом браке.

Каждой паре, которая хочет испытать отличный секс, необходимо убедиться, что у них есть связь и близость за пределами спальни (или кухни, или душа, или другого места, где они обычно занимаются любовью).

3. Финансы

Еще одна основная проблема, характерная для брака, - это деньги.

Деньги олицетворяют власть. Он также может олицетворять свободу, борьбу, личные ценности или что-то еще. Когда супруги по-разному относятся к деньгам, возникают трудности.

4. Роли

Каждый, кто задумывается о браке, имеет представление о том, что значит быть супругом. И все же вероятность того, что двое людей, решивших пожениться, будут иметь идентичные представления о том, что значит быть мужем или женой, довольно мала.

Когда есть несоответствие в ожиданиях и / или ценностях между товарищами, последуют неприятности.

5. Стили общения

Одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются гетеросексуальные пары, - это несовпадение стилей общения. Это потому, что каждый из нас предполагает, что наш супруг будет общаться и думать так же, как и мы. Между тем, как мужчины и женщины обычно общаются, довольно большая разница.

Однако понятно, что вы так думаете. В конце концов, когда вы влюблялись, вы могли дополнять предложения друг друга и, казалось, всегда знали, о чем думает другой.

Однако, когда фаза медового месяца заканчивается, большинство супругов шокированы, узнав, что человек, на котором они женились, больше не общается, как раньше. Они могут вообще не общаться. Или они могут чрезмерно общаться.

Когда у супругов разные стили общения, велика вероятность глубокого несчастья, потому что по крайней мере один из них не чувствует себя понятым.

6. Язык любви

В своей книге «5 языков любви» Гэри Чепмен проделал огромную работу по привлечению внимания людей к тому факту, что каждый из нас испытывает и, естественно, проявляет любовь по-своему. То, что вызывает у одного человека любовь, может не иметь большого значения для другого.

Большинство супругов верят, что проявляют любовь к супругу, когда делают то, что считают любящим. Однако их супруг может не согласиться. Несоответствие языков любви может привести к тому, что один или оба почувствуют себя нелюбимыми.

Поскольку это не первое ваше родео, вероятно, в приведенном выше списке нет ничего, что могло бы вас удивить.

Но то, что это не удивительно, не означает, что одна или несколько из этих проблем не лежат в основе вашего жалкого второго брака.

Стоит сделать паузу, чтобы по-настоящему поразмыслить над этим списком общих проблем в браке и посмотреть, какие из них присутствуют в вашем браке. На самом деле ответ может быть отрицательным, но большинство пар, после первой попытки супружеского блаженства, регулярно ссорятся по крайней мере из-за одной из этих проблем.

Проблема определения того, какие из этих проблем способствуют неудачному второму браку, означает, что теперь вы в состоянии придумать план по улучшению положения. Однако это только отправная точка.

Выяснение того, какая базовая работа требуется вашему второму браку, позволяет вам копнуть глубже и рассмотреть более сложные вопросы, которые также необходимо решить вторым бракам, чтобы выжить.

Вот 7 препятствий, которые приходится преодолевать многим вторым бракам.

1. Смешанная семья

Никогда не бывает легко смешивать семьи. Трудно расставить приоритеты для вашего нового супруга, потребностей ваших детей и обязанностей, которые вы возлагаете на бывшего, не говоря уже о потребностях детей вашего нового супруга.

Когда вы оба боретесь с потребностями своих детей и другими обязанностями, помимо заботы о детях, которые у вас есть вместе, и друг о друге, у вас есть много личностей и обязанностей, которыми нужно управлять.

Без единого плана и системы поддержки смешанные семьи могут нанести ущерб даже самым преданным и любящим парам.

2. Финансы

Хотя финансы являются одной из распространенных проблем любого брака, они заслуживают упоминания здесь, потому что финансовые стрессы обычно выше для вторых браков.

Поскольку это не ваш первый брак, скорее всего, вам пришлось начинать сначала в финансовом отношении - один из подарков развода. У вас обоих также может быть больше финансовых обязательств, чем у людей, вступающих в первый брак, из-за супружеской поддержки / алиментов и / или алиментов.

3. Меньше чувства семьи

Многие пары, состоящие во втором браке, не имеют вместе детей. Этот недостаток снижает потребность в крепкой семье.

Без этой необходимости на карту будет меньше, если брак рухнет, особенно если это жалкий второй брак.

4. Поведение, сложившееся в предыдущем браке

Ваш первый брак не удался. И на то были причины - действительно веские причины. Дело в том, что когда у вас были дисфункциональные отношения, это может окрасить ваше восприятие и поведение в последующих отношениях.

Это верно и для вашего супруга.

5. Воспоминания о предыдущем браке

Помните первое после развода? Ваш первый день рождения, первые праздники, первая годовщина и т. Д. Обычно они довольно тяжелые, потому что вызывают все виды горя.

Иногда триггеры такого типа длятся дольше первого, и когда они появляются, они могут нарушить (возможно, даже разрушить) текущие отношения.

6. Проще назвать выходом

Вы были в разводе раньше. Ваш нынешний супруг, вероятно, раньше тоже был в разводе.

Вы оба знаете, что развод - отстой, но вы также знаете, что сможете пережить его.

7. Вышла замуж за не того человека

А иногда причина того, что вы второй раз попадаете в несчастный и несчастливый брак, заключается просто в том, что вы вышли замуж не за того человека. Это может легко произойти, если вы поженились до того, как закончили исцеление от развода.

Когда вы разводитесь, возникает огромная потребность снова почувствовать себя желанным и любимым. Это может заставить людей слишком быстро завязать новые отношения. И когда вы слишком быстро подпрыгиваете, чтобы сказать «Да», вы можете просто оказаться с не тем человеком в отношениях восстановления.

Нет ничего легкого в борьбе с несчастным вторым браком. Разочарование и замешательство могут быть огромными, что может сделать невероятно соблазнительным просто позвонить адвокату по разводам.

Однако, если вы потратите некоторое время на изучение этих двух списков общих проблем для вторых браков, вы просто можете найти путь вперед, чтобы создать лучшие отношения вместо того, чтобы становиться статистикой.

Источник: yourtango