Ликвидируют 8 институтов развития из-за реформы в России

Под управление госкорпорации ВЭБ.РФ будут переданы восемь институтов развития, говорит источник, близкий к правительству: Корпорация «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

Правительство запустит реформу институтов развития

«Роснано» и «Сколково» переходят под управление ВЭБ.РФ, РФПИ получает в управление РВК, восемь институтов развития ликвидируют. В рамках реорганизации главе «Роснано» Анатолию Чубайсу будет предложена другая должность.

Правительство утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, рассказали РБК два источника, близких к кабинету министров, и источник в одном из институтов развития. «Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России», — говорит один из собеседников.

Утвержденный вариант реформы предусматривает:

создание единого института развития на базе ВЭБ.РФ;

объединение институтов со схожими видами деятельности;

сохранение институтов со специальными задачами.

В пресс-службе правительства от комментариев отказались.

Какой институт развития создается на базе ВЭБ.РФ

Под управление госкорпорации ВЭБ.РФ будут переданы восемь институтов развития, говорит источник, близкий к правительству: Корпорация «МСП», Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ.

В рамках реформы обсуждается уход Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано», сообщали ранее источники РБК. В воскресенье два источника РБК это подтвердили. «Ему будет предложена другая должность, финального решения нет», — сказал один из них. 15 ноября Чубайс в Facebook заявлял, что слухи о его увольнении никак не влияют на его работу. Представитель «Роснано» отказался от комментариев. Представитель «Сколково» сказал РБК, что компания «не располагает такой информацией». РБК направил запрос в Фонд Бортника.

Также ВЭБ получит часть функций институтов развития, которые в рамках реформы решено ликвидировать, кроме тех функций, которые перейдут к профильным органам власти. Ликвидации, в частности, подлежат три дальневосточных института развития: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Их функции переходят к ВЭБ.РФ, за исключением госполитики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на Дальний Восток. Эти задачи переходят к профильным органам власти.

«Весь функционал институтов развития по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится. Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся административных и накладных расходов, — пояснил РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. — При этом основным финансовым институтом развития Дальнего Востока действительно станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы значительно превышают те, которые были на балансе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ)». Управленческие практики ФРДВ, по его словам, будут применены для консолидации фонда, Корпорации развития Дальнего Востока, АРЧК и АПИ «в один суперинститут развития Дальнего Востока», который будет работать в едином контуре с министерством. «Таким образом, в системе станет меньше составных частей, она будет сильнее и более сконцентрированной на общем результате», — отметил он.

Также будут ликвидированы Фонд развития моногородов, госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, «Росинфокоминвест» и Агентство по технологическому развитию. Во всех случаях функции по реализации госполитики, распределению и предоставлению субсидий и грантов, администрированию специнвестконтрактов переходят к профильным госведомствам.

В ВЭБ.РФ отказались от комментариев.

В Российском фонде развития информационных технологий настаивают, что фонд не ликвидируют. «Утвержден бюджет фонда на следующий год. Кроме того, согласована новая субсидия для субъектов малого бизнеса», — сказал РБК представитель фонда.

Какие институты объединят

Институты развития со схожими видами деятельности будут объединены, говорят два источника РБК.

В частности, предполагается создание универсального банка путем слияния банка «Дом.РФ» и МСП Банка. «Дом.РФ» ничего не известно о подобных планах правительства», — сообщил РБК представитель «Дом.РФ» в ответ на запрос о возможном слиянии. Представитель МСП Банка отказался от комментариев.

В Единую лизинговую компанию планируется объединить Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК), которую ранее возглавил бывший министр транспорта Евгений Дитрих, и «ВЭБ-лизинг». Как отмечает источник РБК, близкий к ГТЛК, у компаний есть схожие портфели, которые в целом можно было бы объединить. Но если проводить объединение под «ВЭБ-лизинг», находящийся под санкциями, то под них автоматически попадет и ГТЛК и ее международный долговой портфель окажется под дефолтом. «Сейчас ГТЛК — единственная крупная российская лизинговая компания, которая не находится под санкциями. Но если «ВЭБ-лизинг» захочет продать ГТЛК свой портфель, то ГТЛК может рассмотреть такую возможность приобретения», — отметил собеседник РБК. Представитель ГТЛК отказался от комментариев.



Фонд защиты дольщиков войдет в состав Фонда ЖКХ.Российский фонд фундаментальных исследований будет присоединен к Российскому научному фонду.Российская венчурная компания (РВК) перейдет в управление к РФПИ. Ранее об обсуждении передачи РВК в управление фонда и назначении на пост главы венчурной компании замглавы РФПИ Анатолия Бравермана сообщали источники РБК. В РФПИ и РВК от комментариев отказались.«Специальные задачи»

Правительство определило 12 специализированных институтов развития, которые сохранят свои функции и статус, говорит источник РБК, близкий к кабинету министров. Это «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», Россельхозбанк, «Росагролизинг», «Российский экологический оператор», «Автодор», Агентство по страхованию вкладов, «Дом.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока, Корпорация развития Северного Кавказа и госкомпания «Курорты Северного Кавказа», на базе которой планируется создать Корпорацию развития внутреннего туризма.

Что такое институты развития и почему их критиковали

Институты развития являются одним из инструментов государственной политики, «стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства», указывало Минэкономики в описании их деятельности. Кроме крупных институтов развития (ВЭБ.РФ, «Роснано», «Сколково», Фонд ЖКХ и др.) в регионах создано более 200 организаций, которые, «исходя из осуществляемых функций, могут быть отнесены к институтам развития», отмечало министерство.

Большое количество институтов и не всегда четко определенный функционал не раз вызывали критику. В июне 2017 года Татьяна Голикова, на тот момент возглавлявшая Счетную палату, говорила, что за пять-шесть предшествующих лет на институты развития было направлено около 5 трлн руб., но «сроки реализации их инвестиционных программ всегда вызывают большие вопросы». «Причем парадокс, но как только туда замешиваются бюджетные средства, почему-то эффективность их начинает снижаться, — отмечала она. — Может быть, от каких-то институтов следует отказаться, а какие-то — больше поддержать: тогда мы сможем делать более эффективные вложения, чем на сегодня».

Провести независимую экспертизу эффективности и в случае необходимости приостановить финансирование из бюджета ряда институтов развития в конце прошлого года предлагали и депутаты (это следовало из отзыва думского комитета по экономической политике на проект бюджета на 2020–2022 годы).

В мае министр экономического развития Максим Решетников признавал, что на выделенные институтам развития деньги можно было бы профинансировать больше проектов. «А то выделяем деньги для венчурного финансирования, они лежат, а проектов нет», — отметил министр. «Да, может быть, это инструмент, который в полной мере не работает, но это не повод говорить, что институты развития нам не нужны. Вопрос их эффективности никто не отменяет», — заключил Решетников.

Источник: РБК