Вакцина БЦЖ от туберкулеза снижает риск заражения COVID-19, уже доказано учеными

В новом исследовании более низкие уровни антител в группе БЦЖ сохранялись

Согласно новому исследованию Cedars-Sinai, широко используемая противотуберкулезная вакцина снижает вероятность заражения COVID-19 (коронавирусом). Полученные данные повышают вероятность того, что вакцина, уже одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, может помочь предотвратить коронавирусные инфекции или снизить тяжесть заболевания.

Вакцина , известная как БЦЖ (BCG), была развита between1908 и 1921 и вводят в более чем 100 миллионов детей по всему миру каждый год. В США он одобрен FDA в качестве препарата для лечения рака мочевого пузыря и в качестве вакцины для людей с высоким риском заражения туберкулезом. Вакцина БЦЖ в настоящее время проходит множество клинических испытаний по всему миру на предмет эффективности против COVID-19.

В новом исследовании, опубликованном 19 ноября в Журнале клинических исследований , исследователи проверили кровь более 6000 медицинских работников системы здравоохранения Сидарс-Синай на наличие антител к SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему COVID. -19, а также спросили их об их истории болезни и вакцинации.

Они обнаружили, что у рабочих, которые в прошлом делали вакцинацию БЦЖ - почти 30% из обследованных - значительно меньше шансов получить положительный результат теста на антитела к SARS-CoV-2 в крови или сообщить о наличии инфекции с коронавирусом или симптомами, связанными с коронавирусом. за предыдущие шесть месяцев, чем те, кто не получал БЦЖ. Эти эффекты не были связаны с тем, были ли рабочие вакцинированы против менингококка, пневмококка или гриппа.

По словам Моше Ардити, доктора медицины, директора отделения педиатрических и инфекционных заболеваний и иммунологии Cedars-Sinai и соавтора исследования, причины более низких уровней антител SARS-CoV-2 в группе БЦЖ не ясны.

«Похоже, что люди, вакцинированные БЦЖ, либо были менее больны и, следовательно, вырабатывали меньше антител против SARS-CoV-2, либо у них мог быть более эффективный клеточный иммунный ответ против вируса», - сказал Ардити, профессор педиатрии и Биомедицинские науки. «Мы были заинтересованы в изучении вакцины БЦЖ, потому что давно известно, что она оказывает общий защитный эффект против ряда бактериальных и вирусных заболеваний, помимо туберкулеза, включая неонатальный сепсис и респираторные инфекции».

В новом исследовании более низкие уровни антител в группе БЦЖ сохранялись, несмотря на то, что у этих людей были более высокие частоты гипертонии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ХОБЛ, которые являются известными факторами риска для большей восприимчивости к SARS-CoV-2 и развития более тяжелые формы заболевания COVID-19.

Отметив, что никто не верит, что БЦЖ будет более эффективной, чем конкретная вакцина против COVID-19, Ардити объяснил, что ее можно было бы быстрее одобрить и сделать доступной, учитывая, что у нее сильный профиль безопасности, продемонстрированный многолетним использованием. «Это потенциально важный мост, который может принести пользу, пока у нас не появятся самые эффективные и безопасные вакцины против COVID19, которые станут широко доступными», - сказал он.

«Учитывая наши результаты, мы считаем, что срочно необходимы крупные рандомизированные клинические испытания, чтобы подтвердить, может ли вакцинация БЦЖ вызвать защитный эффект против инфекции SARS-CoV2», - сказала Сьюзан Ченг, доктор медицины, магистр здравоохранения, MMSc, ​​доцент кардиологии и директор Исследования общественного здравоохранения в Smidt Heart Institute в Сидарс-Синай. Она была другим соавтором исследования. Первым автором был Магали Новаль Ривас, доктор философии, доцент педиатрии в Cedars-Sinai.

Фактически, был запущен ряд рандомизированных клинических испытаний для изучения потенциальных защитных эффектов вакцинации БЦЖ против COVID-19. Наряду с Техасским университетом A&M, Медицинским колледжем Бейлора и Онкологическим центром Андерсона Университета Техаса, Cedars Sinai является местом проведения этого продолжающегося исследования в США, в котором принимают участие сотни медицинских работников. Ардити выступает в роли главного исследователя этого клинического испытания в Cedars-Sinai.

«Было бы замечательно, если бы одна из самых старых вакцин, которые у нас есть, помогли победить новейшую пандемию в мире», - сказал Ардити.

Источник: medicalxpress