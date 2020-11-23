Каким категориям пенсионеров выплатят по 12 000 рублей в 2021 году

Важный момент! Средства, не потраченные до конца уходящего года, разрешается израсходовать в 2021-м. Остатки на счетах пенсионеров останутся не тронутыми.

Власть допустила исключительно целевое использование гражданами получаемых ими доплат в размере 12 000 руб.

Продолжающим работать пенсионерам полагаются выплаты в сумме 12 000 рублей. Инициатором новшества стал в 2020 году президент РФ Владимир Путин. Между тем, для потенциальных получателей предусмотрели некоторые условия. Подробнее об этом – в материале информационного портала «Пронедра».

Решение ввести выплату в размере 12 000 рублей ранее одобрили члены российского правительства. Рассчитывать на получение такой финансовой помощи от государства можно официально трудоустроенным пенсионерам, а также оформленным как самозанятые. Указанный статус при этом должен быть приобретен российским пенсионером в срок до 1 июня текущего года, следует из распоряжения правительства РФ.

Выплату пенсионерам 12 000 рублей назвали налоговым капиталом

До конца первого месяца лета 2020-го представителям указанных категорий российских пенсионеров выплатили по одному минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Речь идет о сумме в 12 130 руб. данную выплату назвали в России налоговым капиталом.

С помощью денежных средств, полученных от государства, пожилым соотечественникам разрешили погашать имеющиеся у них налоговые долги. Проще говоря, власть допустила исключительно целевое использование гражданами получаемых ими доплат в размере 12 000 руб.

Важный момент! Средства, не потраченные до конца уходящего года, разрешается израсходовать в 2021-м. Остатки на счетах пенсионеров останутся не тронутыми.

Кому положена выплата в размере 12 000 рублей по инициативе Владимира Путина

Выплата в размере 12 000 рублей положена официально трудоустроенным пенсионерам, обладающим статусом самозанятых. Правительство предусмотрело для указанной категории россиян налоговый капитал, достигающий одного МРОТ.

Из комментариев первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала следует, что подобную поддержку пожилых граждан со стороны правительства можно считать мощнейшим стимулом для тех, кто продолжает свою трудовую деятельность. Речь идет в данном случае о хорошем подспорье и о повышении уровня жизни пенсионеров, подчеркнул Павел Сигал.

Занятость пенсионеров нужно стимулировать

Официальный представитель «Опоры России» акцентировал внимание на том, что многие наши соотечественники, уходящие на заслуженный отдых, элементарно не желают сидеть дома и предпочитают работать. Кроме того, пожилые граждане обладают богатым опытом и охотно передают его молодым специалистам.

Статистика свидетельствует о том, что пенсионеры, как правило, с большей ответственностью подходят к решению всех рабочих моментов и не накапливают долги по «коммуналке», а с их заработков регулярно идут отчисления налогов в бюджет. Именно по этой причине одной из важнейших задач государства должна быть всесторонняя поддержка продолжающих работать пожилых лиц, выразил уверенность Павел Сигал. Стимулирование занятости пенсионеров эксперт назвал приоритетным направлением.

Источник: https://pronedra.ru