Задержал по подозрению в организации убийства начальника отдела МВД России СК

Его также подозревают в пособничестве терроризму, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Главу Кизлярского ОВД в Дагестане задержали по подозрению в организации убийства

Следователи задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана. Полицейский подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Он задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России. Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства", - сказал собеседник.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Источник: ТАСС