Задержал по подозрению в организации убийства начальника отдела МВД России СК

Следователи задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана. Полицейский подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
"Он задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России. Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства", - сказал собеседник.
Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.
Источник: ТАСС