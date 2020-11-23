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Задержал по подозрению в организации убийства начальника отдела МВД России СК

12:30 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Его также подозревают в пособничестве терроризму, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

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Главу Кизлярского ОВД в Дагестане задержали по подозрению в организации убийства

Следователи задержали начальника отдела МВД России по Кизлярскому району Дагестана. Полицейский подозревается в пособничестве терроризму и организации убийства, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Он задержан сотрудниками Главного следственного управления СК России. Подозревается в ряде преступлений, в том числе пособничестве терроризму, организации убийства", - сказал собеседник.

Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана ТАСС пока не располагает.

Источник: ТАСС

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