Можно ли приходить в школу на консультацию во время дистанционки ученикам с 6 по 10 класс в Бердске. Памятка, как учиться на удаленке

Проблемы испытывают как ученики, так и учителя. Между тем, есть правила, которых должны придерживаться все участники дистанционного обучения. В том числе родители — кроме обсуждения того, что дистант навсегда.

В день можно провести не больше трех дистанционных уроков

В первые дни второй четверти некоторым бердским школьникам, обучающимся на дистанционке, разрешили приходить в школу на консультации. Классы разделили на две группы, чтобы исключить скопление народа.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», были разрешены очные консультационные занятия раз в неделю по 40 минут. Такие разъяснения дал штаб при министерстве образования Новосибирской области. Ученикам 6-10 классов можно проводить консультации при соблюдении некоторых условий: малокомплектность групп, редкое посещение, согласие родителей и детей.

Родители бердских учеников было обрадовались, что хоть какое-то подобие урока с «живым» учителем вернется. Но уже через пару дней очные консультации запретили. И школьники снова сели у компьютеров и телефонов дома. Кто-то из учителей проводит онлайн-уроки, объясняя новый материал и спрашивая учеников, кто-то просто «бросает» домашнее задание, которое нужно выполнить и переслать преподавателю.

Впрочем, некоторые родители восприняли очные консультации по-своему. Например, читатель «Курьер. Среда. Бердск» Олег решил, что детей пригласили в школу №1 потому, что «учитель математики не умеет включать онлайн-трансляцию».

- Вопрос: зачем садили на дистанционку детей, если они все равно придут в школу и заразят друг друга? Не понимаю, почему вместо того, чтобы рисковать здоровьем детей, нельзя научить учителя включать онлайн-трансляцию?

По информации «Курьер. Среда. Бердск», причина в другом: как раз не во всех семьях могут обеспечить прием дистанционных уроков. Кроме того, реальное присутствие учителя так или иначе дисциплинирует. Не исключено, что подобные претензии родителей послужили поводом для отмены очных консультаций.

Тем не менее, по большей части, дистанционное обучение в бердских школах налаживается. Родители следом за своими учениками вникли в то, на каких платформах нужно работать, где узнавать расписание уроков и домашку. Большинство классных руководителей находятся на связи и являются важным звеном между школьниками и учителями-предметниками.

По правилам в день должно быть не более 2-3 уроков в онлайн-формате, напомнила руководитель образования Бердска Жанна Тузова 20 ноября. Но и это проводят не во всех школах. Поэтому в ближайшее время пройдет совещание с директорами школ для выяснения проблем с дистанционным обучением. Жанна Леонидовна предложила набраться терпения — для всех участников образовательного процесса удаленка является новшеством, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Вечная дистанционка?

Между тем, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поставил задачу: при переходе классов на дистанционное обучение качество образования не должно страдать:

– Я призываю региональные органы усилить контроль и наблюдение за ситуацией в каждой школе, сопровождать образовательный процесс и с точки зрения защиты здоровья всех участников, и с точки зрения его качества.

В ноябре увеличилось количество обращений, связанных с распространением в интернете, в том числе в родительских и школьных чатах, недостоверной информации о вводе постоянного режима дистанционного обучения и призывов голосовать против этого. В основном эта информация пересылается в форме баннеров и не содержит каких-либо подробностей, конкретных фактов и ссылок на нормативно-правовые акты органов исполнительной власти.

Кравцов неоднократно подчеркивал, что дистанционное обучение не заменит традиционный формат и общение в стенах школы и что регионы принимают решения, касающиеся образовательного процесса, исходя из сложившейся ситуации с коронавирусом, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения.

Проблемы дистанта

Высокая заболеваемость детей и педагогов в Новосибирской области стала причиной для перевода части школьников в дистанционный режим обучения после выхода с каникул.

- Школы с 16 ноября вышли с каникул по-разному. С 1 по 5 классы, а также 11 –е классы во всех школах учатся очно. К очному режиму обучения также приступили малокомплектные и сельские школы, их у нас 410, и коррекционные школы. В начале декабря мы вернемся к обсуждению вопроса по обучению 9-х классов в очном режиме. В настоящее время в общей сложности 60% детей приступили к очному обучению, 40% перешли на дистант, - сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук накануне.

Он уточнил, что при переходе на дистанционное обучение школы столкнулись с рядом проблем, в решении которых оказывает помощь оперативный штаб при министерстве образования региона, а также помогают волонтерские отряды студентов НГПУ.

- Только за прошлый день в оперштаб поступило около 80 обращений от родителей о том, что не все школы в первые дни после каникул начали уроки в дистанционном режиме. Для оказания необходимой помощи мы создали волонтерские отряды из студентов НГПУ, они у нас работают по заявкам школ, - рассказал Сергей Владимирович. - Стараемся за 1-2 дня эти проблемы решить. Сегодня системы менее загружены и сбоев нет, тем не менее, проблемы есть, и мы стараемся быть с родителями в контакте. Со школами отрабатываем вопросы адекватно и быстро, чтобы снизить накал перехода на дистанционное обучение.

Федорчук также сообщил, что аттестация детей будет проходить традиционно, по результатам обучения за четверть: для тех, кто обучается очно, она пройдет в очном режиме, для тех, кто находится на дистанте – в дистанционном формате.

Штаб вам в помощь

Штаб при региональном минобре разработал памятки для педагогов, учеников и их родителей при обучение в онлайн-формате.

Для перехода ребенка на дистанционное обучение родителям необходимо создать условия для работы с цифровыми образовательными ресурсами в Сети, которые включают наличие компьютерной техники и стабильного интернет-соединения. А также по возможности оказывать ребенку помощь при работе с цифровыми онлайн-ресурсами.

Ученики должны действовать по инструкции педагогов и в указанное время выходить на связь по заранее высланной ссылке. А если что-то не получается, нужно обратиться к учителю за консультацией по указанным им контактам.

Памятка для учителя

Организация рассылки материалов урока между участниками образовательного процесса

в рамках организации дистанционного обучения школьников, которые не будут посещать учебные занятия по решению их родителей.

Памятка предназначена для учителей, которые используют/планируют использовать дополнительно к учебнику цифровые образовательные ресурсы: образовательные платформы, сервисы, собственные материалы, и не используют/не планируют использовать системы дистанционного обучения (РСДО, МЭО, свои СДО).

Что необходимо учителю сделать:

1. Определить на ближайшие две недели изучаемые темы по предмету, согласно КТП и расписанию уроков;

2. Определить формы проведения уроков:

a. В режиме реального времени (учитель и дети работают в Skype, Zoom, Discord и других сервисов для аудио и видео связи);

b. В режиме самостоятельной работы учеников, (учитель устанавливает сроки для изучения материала и выполнения практических работ);

c. Предоставить ответственному по дистанционному обучению в школе информацию по форме проведения каждого урока.

3. Определить цифровые образовательные ресурсы для проведения каждого урока по изучаемым темам, дополнительно к материалам учебника;

4. Определить способы передачи материалов к уроку ученикам (Электронная почта, файлообменник, «Электронная школа», соцсети или встроенные дневники образовательных платформ).

5. Определить способы обратной связи (как вы будете получать ответы на ваши задания от учеников, консультировать их и сообщать оценки);

6. Подготовить план-конспект (сценарий) каждого урока;

7. План-конспект (сценарий) включает в себя:

a. тема урока, дата;

b. ход урока (должен быть описан с обращением к ученику и перечислением всех действий, которые должен выполнить он, изучая материал по теме).

8. Передать ученикам подготовленный план-конспект (самостоятельно или ответственного в школе за файлообменник) не позднее, чем за сутки до проведения урока по расписанию!

Учителя должны соблюдать политику безопасности, следовать установленным протоколам доступа, должны быть учтены все риски и угрозы взлома или кражи персональных данных. Каждый ученик должен быть уведомлен о правах доступа и

используемом ресурсе.

Памятка ученику

Дистанционное обучение школьников в условиях исполнения санитарноэпидемиологических мероприятий

1. Все уроки будут проходить по новому расписанию, дистанционно.

2. План-конспект (сценарий) урока ты будешь получать по одному из заранее согласованных с учителем способов за сутки до урока по расписанию:

a. Электронной почте

b. В «Электронной школе»

c. Через файлообменник школы

d. Соцсети



e. И т. п.

3. В каждом план-конспекте (сценарии) урока будут указания, как и что делать для прохождения темы. Тебе нужно следовать всем этим указаниям и в указанные сроки выполнить все задания.

4. После выполнения всех заданий тебе нужно передать свои ответы в указанный учителем срок либо на его эл.почту, либо использовать другой способ, который указал учитель.

5. Если у тебя что-то не получается, можешь обратиться к учителю за консультацией по указанным им контактам.

6. Если учитель организует онлайн-урок с использованием таких ресурсов как Skype, Zoom, Discord и др. тебе нужно будет познакомиться с инструкциями для работы с этими ресурсами и в указанное время выходить на связь с учителем по заранее высланной ссылке.

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