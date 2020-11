Закрыли аэропорт Шанхая с 1500 человек. Их заставили сдать тест на COVID-19 из-за зараженного грузчика

Пекин сообщил о 16 новых случаях заражения COVID-19. Из них семь человек были инфицированы внутри страны, двое — в Шанхае. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что заразились два сотрудника аэропорта Пудун. Было решено принять меры предосторожности.

Как стало известно Reuters, заразились инспектор службы безопасности, его жена и рабочий грузового терминала. Аэропорт закроют на 14-дневный карантин.





Власти решили также протестировать всех, кто находился в воздушной гавани.

Двери были закрыты, рейсы отменили, сотни пассажиров, посетителей и работников аэропорта оказались заперты.

it is reported that after two covid19 positive case found in Shanghai Pudong airport

about 14k people are forced to b quarantined now.

