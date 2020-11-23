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Закрыли аэропорт Шанхая с 1500 человек. Их заставили сдать тест на COVID-19 из-за зараженного грузчика

10:45 23.11.2020 Фото: стоп-кадр t.me/zvezdanews
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Очевидцы сообщают, что атмосфера накаляется, ходят слухи, что власти хотят отменить обязательное тестирование из-за страха перед беспорядками.

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В аэропорту Шанхая застряли 1,5 тысячи человек. Их заставили сдать тест на COVID-19 из-за зараженного грузчика

Пекин сообщил о 16 новых случаях заражения COVID-19. Из них семь человек были инфицированы внутри страны, двое — в Шанхае. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что заразились два сотрудника аэропорта Пудун. Было решено принять меры предосторожности.
Как стало известно Reuters, заразились инспектор службы безопасности, его жена и рабочий грузового терминала. Аэропорт закроют на 14-дневный карантин.

Власти решили также протестировать всех, кто находился в воздушной гавани.

Двери были закрыты, рейсы отменили, сотни пассажиров, посетителей и работников аэропорта оказались заперты.


По некоторым данным, здесь собралось почти полторы тысячи человек. Люди прорвались к двери и снесли ограждение вместе со стоящими на их пути медиками.


Очевидцы сообщают, что атмосфера накаляется, ходят слухи, что власти хотят отменить обязательное тестирование из-за страха перед беспорядками.

COVID-19 аэропорт коронавирус пандемия шанхай
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