Закрыли аэропорт Шанхая с 1500 человек. Их заставили сдать тест на COVID-19 из-за зараженного грузчика

Пекин сообщил о 16 новых случаях заражения COVID-19. Из них семь человек были инфицированы внутри страны, двое — в Шанхае. Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что заразились два сотрудника аэропорта Пудун. Было решено принять меры предосторожности.
Как стало известно Reuters, заразились инспектор службы безопасности, его жена и рабочий грузового терминала. Аэропорт закроют на 14-дневный карантин.
Двери были закрыты, рейсы отменили, сотни пассажиров, посетителей и работников аэропорта оказались заперты.
it is reported that after two covid19 positive case found in Shanghai Pudong airport
about 14k people are forced to b quarantined now.
（This video needs to v verified and confirmed）
— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) November 22, 2020
another video taken
looks like all people are forced in a parking lot.pic.twitter.com/fcI6BZri8g
— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) November 22, 2020
Очевидцы сообщают, что атмосфера накаляется, ходят слухи, что власти хотят отменить обязательное тестирование из-за страха перед беспорядками.