Продавали под брендами поддельные 9 500 кроссовок в магазине Новосибирска

Новосибирский магазин торговал поддельными кроссовками

Более 9,5 тысяч пар обуви без обязательной маркировки были выявлены в одной из крупных торговых точек города в ходе проверочных мероприятий службы таможенного контроля после выпуска товаров Новосибирской таможни. Часть обувной партии – подделки под известные бренды.



Нарушение законодательства было выявлено в ходе совместного рейда таможенников, прокуратуры, Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и МВД России по городу Новосибирску.



Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 860, с 1 июля 2020 года маркировка обуви средствами идентификации стала обязательной при реализации товара. Теперь на каждую единицу такого товара должен быть нанесён специальный код DataMatrix. Благодаря ему, покупатели могут проверить легальность продукции. Цифровая маркировка на товаре показывает, что обувь произведена законно, ее качество соответствует заявленному, все налоги и таможенные сборы уплачены. Потребитель может отсканировать код и узнать все о своей покупке: кто, где, когда произвел вещь и другие данные. Маркировка обуви контрольными идентификационными знаками позволяет сделать рынок прозрачным и автоматизировать контроль за движением товаров.В нарушение законодательства в одной из популярных торговых точек города Новосибирска, в крупной сети по продаже и одежды и обуви, было выявлено 9517 пар ботинок, туфель, сапог и кроссовой без обязательной маркировки. На часть изделий были незаконно нанесены товарные знаки, схожие до степени смешения с Nike, Adidas, Reebok, Dolce Gabana и других известных брендов.Установить страну происхождения всех товаров оказалось невозможным. Согласно информации на внутренних ярлыках, часть обуви была произведена во Вьетнаме.Нелегальная партия товара арестована, продолжается проверка с целью установления виновных лиц и принятия процессуального решения.

Источник: пресс-служба Новосибирской таможни