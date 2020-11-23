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"Коктейлем Трампа" разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 в США

11:45 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Сыворотку REGN-COV2 на основе моноклональных антител asirivimab и imdevimab разработала биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals.

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В США разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 "коктейлем Трампа"

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять в экстренных случаях препарат из антител, которым лечили от COVID-19 президента Дональда Трампа.
Сыворотку REGN-COV2 на основе моноклональных антител asirivimab и imdevimab разработала биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Теперь ее разрешается применять для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей от 12 лет. В эту категорию входят и пациенты старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями.
Однако препарат нельзя назначать пациентам, госпитализированным с COVID-19 или нуждающимся в кислородной терапии.

О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно в начале октября. Примерно через неделю он заявил, что вылечился, а позже пообещал добиться скорейшего одобрения препаратов, опыт лечения которыми оказался для него позитивным: сыворотки из антител от Regeneron Pharmaceuticals и лекарства, разработанного Eli Lilly and Co.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия Дональд Трамп
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