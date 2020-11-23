"Коктейлем Трампа" разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 в США

В США разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 "коктейлем Трампа"

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило применять в экстренных случаях препарат из антител, которым лечили от COVID-19 президента Дональда Трампа.

Сыворотку REGN-COV2 на основе моноклональных антител asirivimab и imdevimab разработала биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals. Теперь ее разрешается применять для лечения COVID-19 в легкой и средней степени тяжести у взрослых и детей от 12 лет. В эту категорию входят и пациенты старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями.

Однако препарат нельзя назначать пациентам, госпитализированным с COVID-19 или нуждающимся в кислородной терапии.

О том, что Трамп заразился коронавирусом, стало известно в начале октября. Примерно через неделю он заявил, что вылечился, а позже пообещал добиться скорейшего одобрения препаратов, опыт лечения которыми оказался для него позитивным: сыворотки из антител от Regeneron Pharmaceuticals и лекарства, разработанного Eli Lilly and Co.