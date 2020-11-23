Загорелось кресло от печи в доме многодетной семьи. История спасения

Мужчины пытались вынести кресло на улицу, однако оно застряло в дверном проеме из-за больших габаритов. В это время, открыв дверь в спальню, дым поступил в комнату и сработал установленный АДПИ.

Многодетная семья сохранила дом благодаря сработке современного пожарного извещателя с GSM-модулем

Благодаря автоматическому сигналу, поступившему от автономного дымового пожарного извещателя (АДПИ) с GSM-модулем, удалось избежать крупного пожара в Новосибирской области и уберечь дом многодетной семьи от серьезного урона.

22 ноября в 8:12 (вр.местн.) в единую дежурно-диспетчерскую службу Тогучинского района поступил сигнал о сработке АДПИ в частном жилом доме по улице Совхозная в поселке Нечаевский. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России оперативно прибыли на место и ликвидировали пожар на площади 8 квадратных метров, не позволив огню полностью уничтожить дом. До прибытия пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 5 человек из них 2 детей. Молодой человек 1998 года рождения получил незначительные травмы, от госпитализации отказался.

По уточненной информации рано утром взрослые растопили печь и легли спать. Дети же играли в зале, где во время игры слишком близко пододвинули кресло к печи. Через некоторое время малыши заметили, что мебель загорелась, и разбудили взрослых. Вероятно спросонья не оценив ситуацию, мужчины пытались вынести кресло на улицу, однако оно застряло в дверном проеме из-за больших габаритов. В это время, открыв дверь в спальню, дым поступил в комнату и сработал установленный АДПИ. Самостоятельно потушить возгорание не удалось, женщина с двумя детьми выбежали через входную дверь на улицу, а мужчины выбили окно и эвакуировались через него.

Поскольку люди находились в шоковом состоянии, именно АДПИ нового образца передал сигнал о пожаре диспетчеру и, благодаря оперативным действиям огнеборцев, удалось минимизировать последствия пожара, и в зиму семья не осталась без жилья.

Стоит отметить, что в жилье данной многодетной семьи современный дымовой датчик с GSM-модулем установлен в рамках госпрограммы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области», которая при поддержке регионального правительства и по инициативе Главного управления МЧС России по Новосибирской области планомерно реализуется с 2017 года. Данная работа приносит свои результаты. По оперативным данным только за 2019-2020 годы при помощи таких датчиков обнаружены более полусотни пожаров с реальным спасением 65 человек, в том числе 36 детей.

Источник: МЧС по НСО