23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Прописали 77 призраков-иностранцев в своих квартирах "бизнесмены" Бердска

13:30 23.11.2020 Фото: pixabay.com
0

За шесть месяцев текущего года в Новосибирской области зарегистрировали 1843 материала по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания. Больше всего подобных правонарушений насчитали в отделе полиции в Ленинском районе.

% name% title
В полиции назвали район-лидер Новосибирска по числу фиктивных прописок

За шесть месяцев текущего года в Новосибирской области зарегистрировали 1843 материала по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ). Больше всего подобных правонарушений насчитали в отделе полиции в Ленинском районе Новосибирска — 795.

За ним следует отдел полиции в Дзержинском районе, где зарегистрировали 212 материалов по фиктивной постановки на учет, и Октябрьский — 193. В районах Новосибирской области лучшие результаты имеет отдел МВД России по Бердску с 77 материалами и межмуниципальный отдел МВД «Новосибирский», где насчитали 65 нарушений.

Как рассказала РБК Новосибирск юрист комитета «Гражданское содействие» Юлия Жемчугова, большое количество преступлений по ст. 322.3 УК РФ в Ленинском районе Новосибирска объясняется большой населенностью района. Ответственность по этой статье предусматривается для хозяина квартиры.

«Это не обязательно «резиновая квартира», речь может идти и об одном человеке. Зависит от того, будет ли гражданин жить в помещении или нет. Если он прописался и не приехал, а хозяин в течение месяца ничего не сделал, не подал в суд, то владельца помещения можно привлечь по этой статье. Когда вы прописываете иностранного гражданина, то вы под риском уголовной ответственности», — рассказала Жемчугова.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ понимается постановка их на учет по месту пребывания на основании заведомо ложных сведений или документов.

Также речь идет о постановке иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны (хозяина квартиры) предоставить им это помещение для фактического проживания.

Источник: nsk.rbc.ru

фиктивная прописка
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Строго накажут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Свиноводы и кондитеры попросили ввести пошлину на экспорт зерна у Мишустина
14:00 23-11-2020
Свиноводы и кондитеры попросили ввести пошлину на экспорт зерна у Мишустина
БердскГорячую воду отключили в единственном доме ЖК «Изумрудный» в Бердске
13:58 23-11-2020
Горячую воду отключили в единственном доме ЖК «Изумрудный» в Бердске
Идеальная талия Анфисы Чеховой восхитила сеть
13:50 23-11-2020
Идеальная талия Анфисы Чеховой восхитила сеть
Как правильно сдать тест на COVID-19. Можно ли чистить зубы?
13:45 23-11-2020
Как правильно сдать тест на COVID-19. Можно ли чистить зубы?
Когда солить капусту в конце ноября? Лунный календарь благоприятных дней заготовки квашеной капусты
13:40 23-11-2020
Когда солить капусту в конце ноября? Лунный календарь благоприятных дней заготовки квашеной капусты
БердскЦентр современной медицина «СМАРТМЕД» 1
13:31 23-11-2020
Центр современной медицина «СМАРТМЕД»
БердскПрописали 77 призраков-иностранцев в своих квартирах "бизнесмены" Бердска
13:30 23-11-2020
Прописали 77 призраков-иностранцев в своих квартирах
Платья для полных: В чем встречать новый 2021 год?
13:20 23-11-2020
Платья для полных: В чем встречать новый 2021 год?
Цена "Спутник V": Будет ли она дешевле Pfizer и Moderna?
13:18 23-11-2020
Цена
Об ударе по объекту Saudi Aramco в Джидде заявили хуситы
13:15 23-11-2020
Об ударе по объекту Saudi Aramco в Джидде заявили хуситы