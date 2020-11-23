Прописали 77 призраков-иностранцев в своих квартирах "бизнесмены" Бердска

За шесть месяцев текущего года в Новосибирской области зарегистрировали 1843 материала по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания. Больше всего подобных правонарушений насчитали в отделе полиции в Ленинском районе.

В полиции назвали район-лидер Новосибирска по числу фиктивных прописок

За шесть месяцев текущего года в Новосибирской области зарегистрировали 1843 материала по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ). Больше всего подобных правонарушений насчитали в отделе полиции в Ленинском районе Новосибирска — 795.

За ним следует отдел полиции в Дзержинском районе, где зарегистрировали 212 материалов по фиктивной постановки на учет, и Октябрьский — 193. В районах Новосибирской области лучшие результаты имеет отдел МВД России по Бердску с 77 материалами и межмуниципальный отдел МВД «Новосибирский», где насчитали 65 нарушений.

Как рассказала РБК Новосибирск юрист комитета «Гражданское содействие» Юлия Жемчугова, большое количество преступлений по ст. 322.3 УК РФ в Ленинском районе Новосибирска объясняется большой населенностью района. Ответственность по этой статье предусматривается для хозяина квартиры.

«Это не обязательно «резиновая квартира», речь может идти и об одном человеке. Зависит от того, будет ли гражданин жить в помещении или нет. Если он прописался и не приехал, а хозяин в течение месяца ничего не сделал, не подал в суд, то владельца помещения можно привлечь по этой статье. Когда вы прописываете иностранного гражданина, то вы под риском уголовной ответственности», — рассказала Жемчугова.

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в РФ понимается постановка их на учет по месту пребывания на основании заведомо ложных сведений или документов.

Также речь идет о постановке иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать в этом помещении или без намерения принимающей стороны (хозяина квартиры) предоставить им это помещение для фактического проживания.

Источник: nsk.rbc.ru