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Венера в Скорпионе с 21 ноября по 15 декабря 2020 года: Как не наделать ошибок, рассказали астрологи

22:20 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Астрологи считают это изменение негативным, влекущим за собой неприятности. Эксперты дали свой прогноз для каждого из Знаков.

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Старайтесь избавляться от вредоносных установок, чтобы конец осени и начало зимы были максимально позитивными

Венера пробудет в Скорпионе до 15 декабря включительно. Это не значит, что проблемы будут актуальными всё это время. Не стоит забывать о том, что со временем негативное влияние сходит на нет. Старайтесь избавляться от вредоносных установок, чтобы конец осени и начало зимы были максимально позитивными.

Овен

Овнам изменение в положении Венеры не принесет особых проблем, поэтому астрологи советуют людям этого Знака продолжать заниматься тем, чем они занимались ранее. Удача будет на их стороне.

Телец

Тельцам Венера в Скорпионе принесет проблемы с физической и психологической выносливостью. Людям этого Знака стоит остерегаться токсичных личностей. Астрологи советуют в конце осени как можно меньше переутомляться.

Близнецы

Близнецам начиная с 21 ноября нужно быть самими собой. Астрологи советуют не притворяться, не обманывать людей и оставаться оптимистами в любой ситуации. Это поможет обойти стороной неприятности.

Рак

Представителям этого Знака эксперты советуют сфокусироваться на работе и пока что забыть про поиски второй половинки. Всем, у кого уже есть любимый человек, лучше подарить ему больше любви и тепла.

Лев

Венера в Скорпионе не окажет на Львов значительного отрицательного влияния. Ее воздействие ограничится созданием негатива в любовной сфере. Свободным Львам придется осторожнее подходить к выбору спутника или спутницы жизни.

Дева

У Дев ожидается сильный спад энергетики. В конце ноября и в начале декабря им стоит тщательно планировать дела. Нельзя менять планы в последний момент, рисковать и ввязываться в авантюры.

Весы

Весов ожидает творческий застой и ослабление интуиции. Это значит, что единственным спасением от проблем будет личный опыт и логическое мышление. Не стоит искать скрытый смысл там, где его нет.

Скорпион

Венера в Скорпионе заметно ухудшит внимание и память представителей данного Знака. Им придется больше времени тратить на решение привычных интеллектуальных задач, зато физических сил станет чуть больше.

Стрелец

Стрельцов ожидает время перемен, причем не самых приятных. Возможны разочарования во всех сферах жизни, особенно в период с 21 по 25 ноября. Астрологи советуют не принимать желаемое за действительное.

Козерог

Козерогам с переходом Венеры в Скорпиона стоит опасаться взаимодействия с главными манипуляторами по Знаку Зодиака. Такие люди могут стать для Козерогов источником больших проблем.

Водолей

У Водолеев будет возможность исправить свои прошлые ошибки. Это значит, что Венера в Скорпионе неожиданно станет для них помощницей. Не обойдется и без неурядиц — планета может спровоцировать Водолеев на новые необдуманные поступки.

Рыбы

Рыбам пора взять паузу в работе и делах. Не стоит начинать новых проектов, потому что Венера при малейшей возможности может заставить Рыб бросить всё и сдаться. Также Рыбам стоит быть осторожнее в обращении с деньгами.

Не унывайте и стремитесь к взаимопониманию с окружающими. Если вдруг всё пойдет не по плану, воспользуйтесь заговорами от бед и проблем. Не рискуйте, если на то нет никакой необходимости, но и не позволяйте суеверным опасениям сбить себя с пути к настоящей мечте.

Источник: dailyhoro.ru

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