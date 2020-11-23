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Ищет студентов в вузы МВД России среди жителей Бердска

15:45 23.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Курсанты обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, денежным довольствием, питанием, при необходимости общежитием. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе, выдается диплом государственного образца и присваивается специальное звание «лейтенант полиции».

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Набор в образовательные организации системы МВД РФ

Отделом МВД России по городу Бердску Новосибирской области объявлен набор граждан по очной форме обучения в образовательные организации высшего образования системы МВД России, на базе среднего общего и среднего профессионального образования.
Омская академия МВД России (специальности «Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности»).
Барнаульский юридический институт МВД России (специальности ««Правоохранительная деятельность», «Правовое обеспечение национальной безопасности»).

Воронежский институт МВД России по специальности: информационная безопасность телекоммуникационных систем.
Волгоградская академия МВД России (специальность «Судебная экспертиза»).

На период обучения в образовательных организациях системы МВД России и прохождения службы в органах внутренних дел юношам предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженных Силах.
Курсанты обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием, денежным довольствием, питанием, при необходимости общежитием. Лицам, завершившим обучение по образовательной программе, выдается диплом государственного образца и присваивается специальное звание «лейтенант полиции». С момента поступления в образовательные организации системы МВД России на курсанта распространяются все социальные гарантии сотрудника органов внутренних дел.
Дополнительную информацию можно получить в Отделе МВД России по городу Бердску, расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Пушкина, 35, т. 8 (38341) 3-22-92 и на сайтах образовательных организаций системы МВД России.

Источник: ОМВД России по г.Бердску

полиция работа служба
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