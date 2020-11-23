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Гороскопы / Общество

Точный гороскоп на 2021 год для Козерогов: полезным станет период с 21 февраля по 27 апреля

12:40 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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У женщин данного Знака в 2021 году будет два больших удачных периода — осень и весна.

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Козероги — осторожные и предусмотрительные люди

Козероги — осторожные и предусмотрительные люди. В 2021 году такие качества будут особенно важны, поскольку это время стремительных событий и неожиданных поворотов судьбы.

Каким бы ни был тот или иной период времени, каждому из нас стоит почаще думать о том, чтобы следовать законам Вселенной. Это поможет вам стать счастливее. Все в нашем мире подчиняется определенным правилам, которые просто нельзя обходить стороной.

Мужчина-Козерог

Для мужчин этого Знака 2021 год окажется очень необычным. В январе-феврале могут происходить некоторые важные изменения, которые зададут тон всему году. Благоприятным временем можно считать конец весны, конец осени и начало зимы. В такие периоды проблемы отступают, происходят различные благоприятные события.

Финансы и работа: неблагоприятным временем для покупок станет лето. Если придется совершать дорогостоящие приобретения, стоит воспользоваться сильными финансовыми оберегами. На работе и в бизнесе в 2021 году придется привыкнуть к тому, что коллеги и партнеры постоянно будут обращаться за помощью. Отказывать им не стоит.

Любовь и отношения: в этой сфере у Козерогов мужского пола будет тишь да гладь. В уже существующих отношениях ожидается гармония и стабильность. Это значит, что не нужно переживать лишний раз из-за проблем. Всем Козерогам, которые пока не нашли любовь, стоит посвятить себя работе и делам: перспективы в этих областях отлично скажутся на самооценке.

Настроение и здоровье: дела помогут абстрагироваться не только от проблем в любви, но и от переживаний другого рода. 2021 год очень полезен для начала занятий спортом. Даже простая пробежка или йога помогут расслабиться и сделать жизнь лучше.

Женщина-Козерог

У женщин данного Знака в 2021 году будет два больших удачных периода — осень и весна. В эти сезоны их жизнь может кардинально измениться. Большой плюс в том, что представительницы данного Знака могут сделать выбор — принимать эти изменения или нет. У них будет возможность контролировать все жизненные сферы.

Финансы и работа: выделить работниц какой-то одной сферы астрологи не могут. Удача может следовать за всеми, но будут периоды, когда нужно смотреть в оба. У творческих женщин-Козерогов это зима, у всех остальных — лето. Успехи в карьере помогут Козерогам быть на высоте и в других сферах. Что касается покупок, то можно побаловать себя чем-то особенным весной.

Любовь и отношения: осень станет идеальным временем для поисков второй половинки. Многим женщинам-Козерогам удастся найти любовь всей своей жизни. Возможно, понадобится немного больше инициативы, чтобы удержать мужчину рядом в начале отношений. Не будут лишними любовные талисманы.

Настроение и здоровье: в этом направлении Козерогов ожидают большие и позитивные изменения. 2021 год — динамичный, поэтому потребует больших затрат энергии. Козероги смогут с этим справиться. Им можно даже не просить ни у кого помощи со стороны: эти женщины смогут стать самодостаточными и сильными.

Для Козерогов и всех других Знаков Зодиака полезным станет период с 21 февраля по 27 апреля. Если посмотреть на все ретроградные планеты 2021 года, то можно увидеть, что именно в этот период ни одно из ночных светил не будет двигаться в обратном направлении. Эксперты желают вам удачи и больших побед вне зависимости от вашего Знака.

Источник: dailyhoro.ru

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