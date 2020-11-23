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Задержали экс-прокурора Дениса Ференца в Новосибирске

11:22 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Задержание Ференца связано с делом в отношении предпринимателя Олега Ярового. Экс-председатель совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" был арестован летом.

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Источник: экс-прокурора Новосибирска задержали по подозрению в превышении полномочий

По данным источника в правоохранительных органах, задержание Дениса Ференца связано с делом в отношении предпринимателя Олега Ярового.
Бывший прокурор Новосибирска Денис Ференец задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Ференец задержан по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сообщил собеседник агентства.

Источник уточнил, что задержание Ференца связано с делом в отношении предпринимателя Олега Ярового. Экс-председатель совета директоров компании по производству вино-водочной продукции, пива и безалкогольных напитков "Винап" был арестован летом. Против него возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Прокуратура региона обещала предоставить информацию позднее.

Ференец возглавлял новосибирскую прокуратуру с 2016 года. Летом текущего года он ушел в отставку.

Источник: ТАСС

задержали превышение полномочий прокурор Денис Ференц Олег Яровой
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