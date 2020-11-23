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Гороскопы / Общество

Точный гороскоп на вторник 24 ноября каждому знаку зодиака

20:20 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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День для Близнецов будет очень сложный.

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У Скорпионов будет напряженный день, а Рыбам не рекомендуется рисковать

Овнам, происходящие сегодня события помогут настроиться на оптимистический лад. У вас появится уверенность в том, что все ваши дела и проекты будут успешными. Сегодня наладятся ваши отношения с окружающими, вы найдете себе новых друзей и единомышленников. Не исключены в этот день и романтические увлечения.

Сегодня во всех делах Тельцов вероятен значительный прогресс, но действовать им придется самостоятельно. Будьте готовы к тому, что все ваши планы придется корректировать, а внезапно полученная информация не даст вам возможности реализовать задуманное. Сегодня у вас возможны конфликты и разногласия в семье.

День для Близнецов будет очень сложный. Сегодня вас будут одолевать противоречивые чувства. Вам будет очень сложно поладить с близкими людьми. Постарайтесь держать под контролем свое настроение и свои эмоции, не позволяйте своим негативным эмоциям руководить вашими поступками. Вечером можно заняться спортом.

Удачный плодотворный день, будет у Раков. Сегодня вы сможете решить самые разные по сложности задачи. В этот день хорошо пройдут деловые переговоры. Сотрудничество с вами будет выгодным для ваших союзников. Можете подписывать документы, которые касаются долгосрочного сотрудничества.

Львам сегодня во многом везет, они будут справляться с делами, которые ранее казались им не по зубам. Возможно получение хороших деловых предложений. Перед вами откроются новые горизонты и у вас появится шанс расширить свою сферу деятельности и освоить новую специальность. В этот день вероятны удачные покупки.

Довольно спокойный день будет сегодня у Дев. Но проблемы все же сегодня не исключены, вы будете справляться с ними быстро и уверенно. Вы получите шанс одержать верх над своими соперниками. Вторую половину дня оставьте для отдыха и размышлений в спокойной обстановке.

Первая половина дня у Весов будет очень благоприятной. У вас сегодня многое получится. Утром, вероятно, вы получите приятные известия или встретитесь с человеком, который вам очень дорог. Во вторую половину этого дня влияние позитивных тенденций будет идти на спад, вы почувствуете себя в окружающем вас обществе очень неуютно.

У Скорпионов сегодня будет напряженный день. Вам придется принять непростые решения. Этот день может быть связан с профессиональными разочарованиями. Возможны разногласия с коллегами по работе и серьезные конфликты с руководством. В этот день стоит отменить все долгие, особенно незапланированные поездки.

У Стрельцов будет удачный день для реализации задуманных планов. Но с новыми начинаниями вам лучше сегодня не торопиться. Рассчитывайте на помощь только проверенных союзников, старайтесь не обращаться за поддержкой к малознакомым людям. Возможны неудачные покупки и финансовые потери.

Этот день у Козерогов будет очень интересный. Он вам откроет не только новые возможности, но и заставит вас действовать, даже если вы к этому пока не очень готовы. Постарайтесь не давить на окружающих и не вмешиваться в чужую жизнь, ваши семейные обсуждения общих планов и советы перенесите на другой день.

Водолеям сегодня не стоит торопиться воплощать в жизнь свои финансовые планы. В этот день у вас возможны серьезные финансовые потери. У вас может появиться шанс значительно укрепить свои профессиональные позиции. День также будет благоприятным для общения с близкими, и для проведения семейных мероприятий.

Рыбам звезды не рекомендуют в этот день рисковать. Постарайтесь идти проторенными путями и действовать старыми, давно проверенными методами. Сегодня на вашей работе возможны конфликты с руководством и неприятные сюрпризы. Нежелательно назначать романтические свидания. От новых знакомств не стоит ждать ничего особенного.

Источник: izvmor.ru

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