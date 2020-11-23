Мертвую 66-летнюю пенсионерку на кровати в спальне обнаружили спасатели в Бердске

Спасатели прибыли на место по просьбе родственников. Они не могли достучаться и дозвониться до бердчанки. Требовалась деблокировка двери.



Иногда спасатели находят за запертыми дверьми умерших людей

Деблокировали дверь в квартиру 66-летней пенсионерки поздним вечером 21 ноября сотрудники поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске.

Вызов поступил дежурному ПСО в 22.59. Родственники пенсионерки просили деблокировать дверь в ее квартиру. Она не отвечала на звонки и стук в дверь.

Через минуту трое спасателей уже мчались на автомобиле по адресу: Микрорайон, 27. Прибыв на место, с помощью аварийно-спасательного инструмента они деблокировали входную дверь и прошли в квартиру.

-Пенсионерка была обнаружена в спальне на кровати без признаков жизни. Передана сотрудникам скорой помощи, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 ноября начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.

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