23.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Первая жертва: Утонул рыбак из-за тонкого льда в Новосибирске

11:42 23.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

. Дежурному аварийно-спасательной службы поступила заявка из отдела полиции о том, что мужчина уехал на рыбалку на озеро Каменка, до обеда был на связи с родными а потом связь с ним прервалась.

% name% title
Спасатели каждую весну вытаскивают рыбаков, провалившихся под лед

В Новосибирской области спасателям пришлось днём в воскресенье 22 ноября доставлять на берег тело погибшего рыбака. Дежурному аварийно-спасательной службы поступила заявка из отдела полиции о том, что мужчина уехал на рыбалку на озеро Каменка, до обеда был на связи с родными а потом связь с ним прервалась.

Спасатели-водолазы Новосибирского ПСО, совместно с участковым и родственниками пропавшего мужчины, выехали на предполагаемое место нахождения пропавшего. С берега озера, на заледеневшей поверхности наблюдались неясные предметы похожие на одежду. Спасатели оценив обстановку и вероятность провала под лёд, экипировались в водолазные костюмы и соблюдая безопасную дистанцию выдвинулись к предполагаемому месту обнаружения предметов на льду. В некоторых местах приходилось двигаться ползком, так как лёд ещё не окрепший. Приблизившись к месту, спасатели обнаружили личные вещи пропавшего и увидели под тонкой кромкой льда тело рыбака.

рыбак тонкий лед утонул
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСколько врачей работают в "красной зоне" переполненного ковидного госпиталя Бердска, ответил министр Хальзов
12:00 23-11-2020
Сколько врачей работают в
Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2020 года
11:50 23-11-2020
Календарь стрижки ногтей по фазам луны в декабре 2020 года
"Коктейлем Трампа" разрешили в некоторых случаях лечить от COVID-19 в США
11:45 23-11-2020
Первая жертва: Утонул рыбак из-за тонкого льда в Новосибирске
11:42 23-11-2020
Первая жертва: Утонул рыбак из-за тонкого льда в Новосибирске
БердскВрезался в Opel пьяный водитель без прав на ГАЗе в Бердске
11:36 23-11-2020
Врезался в Opel пьяный водитель без прав на ГАЗе в Бердске
Загорелось кресло от печи в доме многодетной семьи. История спасения
11:30 23-11-2020
Загорелось кресло от печи в доме многодетной семьи. История спасения
БердскМертвую 66-летнюю пенсионерку на кровати в спальне обнаружили спасатели в Бердске
11:27 23-11-2020
Мертвую 66-летнюю пенсионерку на кровати в спальне обнаружили спасатели в Бердске
Задержали экс-прокурора Дениса Ференца в Новосибирске
11:22 23-11-2020
Задержали экс-прокурора Дениса Ференца в Новосибирске
Полнолуние в ноябре 2020 года: Что ни в коем случае нельзя делать 30 ноября в энергетически мощный день
11:20 23-11-2020
Полнолуние в ноябре 2020 года: Что ни в коем случае нельзя делать 30 ноября в энергетически мощный день
БердскНазвано новое число заразившихся COVID-19 за сутки на 23 ноября в Бердске 1
11:20 23-11-2020
Названо новое число заразившихся COVID-19 за сутки на 23 ноября в Бердске