Первая жертва: Утонул рыбак из-за тонкого льда в Новосибирске

. Дежурному аварийно-спасательной службы поступила заявка из отдела полиции о том, что мужчина уехал на рыбалку на озеро Каменка, до обеда был на связи с родными а потом связь с ним прервалась.

Спасатели каждую весну вытаскивают рыбаков, провалившихся под лед

В Новосибирской области спасателям пришлось днём в воскресенье 22 ноября доставлять на берег тело погибшего рыбака. Дежурному аварийно-спасательной службы поступила заявка из отдела полиции о том, что мужчина уехал на рыбалку на озеро Каменка, до обеда был на связи с родными а потом связь с ним прервалась.

Спасатели-водолазы Новосибирского ПСО, совместно с участковым и родственниками пропавшего мужчины, выехали на предполагаемое место нахождения пропавшего. С берега озера, на заледеневшей поверхности наблюдались неясные предметы похожие на одежду. Спасатели оценив обстановку и вероятность провала под лёд, экипировались в водолазные костюмы и соблюдая безопасную дистанцию выдвинулись к предполагаемому месту обнаружения предметов на льду. В некоторых местах приходилось двигаться ползком, так как лёд ещё не окрепший. Приблизившись к месту, спасатели обнаружили личные вещи пропавшего и увидели под тонкой кромкой льда тело рыбака.