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Врезался в Opel пьяный водитель без прав на ГАЗе в Бердске

11:36 23.11.2020 Фото: ГИБДД по НСО
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Пострадавших в ДТП не было.

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Как предварительно установлено сотрудниками ГИБДД, водитель «ГАЗа» был без прав и в нетрезвом состоянии

21 ноября, около 3.30, на ул. Боровая, 4/2 (парковка вблизи здания) при выезде с прилегающей территории водитель, управляя автомобилем ГАЗ-32217, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Опель». Как предварительно установлено сотрудниками ГИБДД, водитель «ГАЗа» был без прав и в нетрезвом состоянии. Пострадавших в ДТП не было, сообщает ГИБДД Новосибирской области.

без прав ДТП пьяный за рулем
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