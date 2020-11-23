21 ноября, около 3.30, на ул. Боровая, 4/2 (парковка вблизи здания) при выезде с прилегающей территории водитель, управляя автомобилем ГАЗ-32217, совершил наезд на припаркованный автомобиль «Опель». Как предварительно установлено сотрудниками ГИБДД, водитель «ГАЗа» был без прав и в нетрезвом состоянии. Пострадавших в ДТП не было, сообщает ГИБДД Новосибирской области.
Врезался в Opel пьяный водитель без прав на ГАЗе в Бердске
11:36 23.11.2020
Пострадавших в ДТП не было.
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