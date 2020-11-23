Кровопролитие в Карабахе: Сказал "спасибо" за прекращение войны России и Путину Арутюнян

Он также отдельно поблагодарил за "за неравнодушное отношение" к судьбе жителей Карабаха, гуманитарную помощь и участие в восстановлении республики.

Глава Карабаха поблагодарил Россию и Путина за прекращение войны

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян поблагодарил Россию и Владимира Путина за содействие в прекращении огня и окончании войны.

- Благодаря усилиям и действиям, предпринятым высшим руководством Российской Федерации, удалось остановить кровопролитие в зоне азербайджано-карабахского конфликта. Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны, восстановлении мира и стабильности в нашем регионе, — написал Арутюнян в Facebook.

По его словам, российские миротворцы стали "важным стабилизирующим фактором". Арутюнян добавил, что налажено эффективное сотрудничество с российским контингентом во главе с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.

- Выполнение основных задач по поддержанию мира, стабильности и безопасности наших граждан требует от личного состава миротворческого контингента высокого профессионализма и стойкости, что сопряжено иногда с риском для жизни. От имени нашего народа хотел бы выразить благодарность за проделанную работу и усилия, прилагаемые в целях стабилизации обстановки, создания благоприятных условий для установления и поддержания мира, решения различных задач", — отметил карабахский лидер.

Он также отдельно поблагодарил Россию за "за неравнодушное отношение" к судьбе жителей Карабаха, гуманитарную помощь и участие в восстановлении республики.

Арутюнян добавил, что российские военнослужащие сопровождают возвращающихся беженцев и обеспечивают безопасность гуманитарных колонн.