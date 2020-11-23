В каких регионах платят самую большую зарплату в России. Рейтинг городов

Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

Больше всего в России работников с зарплатами свыше 100 тысяч рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве, лидерами по доле работников с зарплатой менее 15 тысяч рублей стали республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Как показывает рейтинг, в пяти регионах как минимум 25 процента работников получают более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере – более 40 процента.

Разница в зарплатах

Проблема большой разницы в доходах и, в частности, в зарплатах достаточно актуальна для России. В последние десять лет расслоение снижается как по причине действия рыночных механизмов, так и в результате политики правительства в области социальной сферы (в частности, увеличение минимального размера оплаты труда). При этом по-прежнему значительная разница в зарплатах наблюдается как между различными регионами, так и внутри регионов.

Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели четвертое ежегодное исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России и составили рейтинг. В качестве основного показателя ранжирования использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники).

Кроме того, в рейтинге проанализированы и приведены такие показатели как: доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.

Лидеры рейтинга

По мнению экспертов, зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц – достойная, она почти в любой ситуации обеспечивает приемлемый достаток для работника. В целом по России 7,9 процента занятых могут похвастаться такой зарплатой, и за год их доля увеличилась примерно на 0,9 процентных пункта. При этом лишь 16 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднероссийского значения.

В пяти регионах более 25 процентов работников получают 100 тысяч рублей и более. По мнению экспертов, вполне предсказуемо, что лидерами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва. Чукотка (лидер) характеризуется тем, что более 40 процентов работников получают там как минимум 100 тысяч рублей в месяц, доля занятых с низкими зарплатами составляет лишь 0,7 процента.

Вторую строчку занял Ямало-Hенецкий автономный округ, где 35 процентов получает более 100 тысяч в месяц. На третьей строчке расположилась Москва (31,6 процента), четвертой стала Магаданская область (27,3 процента), а на пятом месте – Ненецкий автономный округ (25,8 процента).

Также в первую десятку вошли: Сахалинская область (21,9 процента), Якутия (18,9 процента), Ханты-Мансийский автономный округ (18,4 процента), Камчатка (18,4 процента) и Петербург (13,5 процента).



Как видно, даже среди лидеров достаточно большая разница в уровне и распределении зарплат. Например, замыкающий десятку Петербург в три раза уступает лидеру рейтинга. Кроме того, входящая в топ-25 Хакасия уже почти в 10 раз уступает лидеру.

Причины

Эксперты отмечают, что в первой двадцатке регионов, лидирующих по доле высокооплачиваемых работников, в основном представлены удаленные регионы (северные или дальневосточные), а также Санкт-Петербург и Москва.

Таким образом, как и в советские времена, северные регионы по-прежнему конкурентоспособны на рынке труда, даже несмотря на потерю ряда советских льгот и преференций. Основной бизнес в этих регионах с суровыми условиями – добыча всевозможных природных богатств. И как видно, этот бизнес позволяет не только получать большую прибыль собственникам предприятий, но и платить относительно высокую зарплату наемным рабочим.

При этом зачастую высокие зарплаты – компенсационные, так как уровень цен в регионах-лидерах достаточно высок, кроме того, таким способом покрывается не только дороговизна текущего потребления, но и потеря в комфорте и качестве жизни из-за суровых погодных условий и удаленности от других регионов.

В Москве и Петербурге расположены центральные офисы почти всех флагманов российской экономики, а также штаб-квартиры иностранных корпораций. Москва – финансовый центр России, здесь располагаются федеральные органы власти, широко представлены компании, относящиеся к сферам с высокой производительностью труда (IT, интернет-бизнес и другие). Все это определяет причину нахождения большинства топ-менеджеров и наиболее высокооплачиваемых сотрудников в столице или в Санкт-Петербурге.

Когда 100 тысяч — роскошь

В половине регионов доля работников с зарплатой в 100 тысяч рублей в месяц составляет менее 2,6 процента, то есть в большинстве регионов России такой заработок очень редкий. По оценкам экспертов РИА Новости, минимальная доля высокооплачиваемых работников наблюдается в Мордовии, Кабардино-Балкарии и Ивановской области (1 процент).



Также в числе субъектов федерации с минимальной долей высокооплачиваемых работников наблюдается достаточно широкая представленность регионов из центральной России и национальных республик. Последние исторически характеризуются высокой безработицей и низкими зарплатами, поэтому низкая официальная доля высокооплачиваемых работников тут выглядит вполне логично.Регионы центральной части России с минимальной долей "богатых" работников (менее двух процентов): Ивановская область (83-е место), Орловская (80-е), Тамбовская (78-е), Брянская (76-е), Костромская (65-е), Владимирская (64-е) и другие. Скорее всего, отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой в регионах Центральной России связано с относительной близостью к Москве, хотя можно было бы ожидать, напротив, выгод от такого соседства.Как утверждают эксперты, многие инициативные люди, кто мог бы стать бизнесменом или крупным руководителем в таких регионах, имеют больше возможностей для переезда в Москву, а это несколько обескровливает ближайшие регионы. Кроме того, из-за относительно хорошей транспортной доступности местным бизнесом можно управлять и из столицы, таким образом, центральные офисы часто расположены в Москве, где руководству и владельцам комфортнее жить, а основная масса работников при этом может быть сосредоточена в этих регионах.

В пяти регионах страны доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 25 процентов, годом ранее таких субъектов федерации было восемь. Лидером по доле низкооплачиваемых работников является Дагестан – 29,1 процента. Для сравнения, два года назад в этом регионе почти 50 процентов работников имели зарплаты менее 15 тысяч рублей в месяц.

Сокращение доли низкооплачиваемых зарплат связано с развитием рынка труда (также наблюдается сокращение безработицы) и с повышением минимальной зарплаты. Также достаточно много низких зарплат в Карачаево-Черкесии (27,4 процента), Чечне (26,6 процента), Кабардино-Балкарии (26,2 процента) и Северной Осетии (26,0 процента).

В целом по России каждый 11-й работник получает менее 15 тысяч рублей в месяц. И учитывая, что 15 тысяч – это лишь немногим больше прожиточного минимума, можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат в России, утверждают эксперты.

Вместе с тем в ряде регионов, в основном дальневосточных и северных, почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей. В семи субъектах федерации таких работников менее 1 процента, а еще в шести – в диапазоне от 1,2 процента до 2 процентов. Низкая доля невысоких зарплат в большом ряде регионов связана с рядом факторов.

Во-первых, во многих богатых регионах устанавливают МРОТ, который может быть достаточно высоким (в отдельных районах дальневосточных регионов он превышает 30 тысяч рублей). Во-вторых, цены на продукты и коммунальные услуги в северных и дальневосточных регионах порой очень высоки, а возможности для ведения подсобного хозяйства сильно ограничены климатическими условиями.

Это накладывает определенные обязательства на работодателей, так как в случае очень низких зарплат работники могут буквально умереть от голода или замерзнуть. Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования и природные условия.



Средняя зарплата от 23 до 56 тысяч

Как показывает исследование, среднестатистический работник в России может рассчитывать на зарплату 23-56 тысяч рублей в месяц, то есть в этом диапазоне получает зарплату половина работающих жителей страны, четверть зарабатывает больше верхней границы указанного диапазона, а еще четверть – меньше 23 тысяч. Таким образом, можно говорить о том, что типичная зарплата лежит в этом интервале.

У региона лидера, Ямало-Hенецкого АО, диапазон типичной зарплаты – от 59 тысяч рублей до 147 тысяч. Примерно такой же результат (53-142) на Чукотке. У 11 регионов минимальная граница самых распространенных зарплат превышает 30 тысяч. С другой стороны, в 12 регионах типичная зарплата не превышает 35 тысяч рублей в месяц.





Эпидемия коронавируса ощутимо сказалась на российском рынке труда. Доля безработных выросла почти в 1,5 раза, и соответственно, это сказывается на динамике зарплат. Однако, по мнению аналитиков РИА Новости, влияние очень неравномерное. Отмечается, что высокие зарплаты продолжили расти и часто даже очень сильно, а вот низкие порой даже снижаются.

На этом фоне, считают эксперты, в ближайший год не стоит ожидать радикального увеличения низких зарплат, поскольку низкооплачиваемые работники и так столкнулись с сокращениями, а требования еще больших зарплат лишь приведет к новым волнам увольнений. В краткосрочной перспективе, скорее всего, средняя зарплата будет увеличиваться за счет хорошей динамики доходов высокооплачиваемых работников, однако на другом полюсе рост будет очень слабым.

Таким образом, для большого числа работников (с невысокими зарплатами) рост зарплат сильно замедлится, а дифференциация зарплат между "бедными" и "богатыми" вырастет. Начало восстановление рынка труда стоит ожидать в конце 2021 года.

Источник: РИА Новости