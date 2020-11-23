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Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, решил Лукашенко

15:30 23.11.2020 Фото: pexels.com
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ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации президентских выборов и насилии над участниками протестов.

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Протесты в стране не останавливаются

Белоруссия расширит санкции против Евросоюза, распространив ограничения на руководство ЕС, рассказал в интервью телеканалу "Беларусь 1" министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Он уточнил, что такое решение приняли 17 ноября на совещании по внешней политике с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Обсуждались наши ответные меры в связи с теми шагами, которые были приняты европейскими партнерами где-то неделю назад. Вы знаете, что Европейский союз ввел дополнительные санкции против полутора десятков человек. Сегодня мы, обсуждая эту ситуацию, вынуждены были констатировать, что мы также расширим и наши санкционные персональные списки, в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств".

ЕС 2 октября ввел индивидуальные санкции против ряда белорусских чиновников, обвинив их в фальсификации президентских выборов и насилии над участниками протестов.
Всего под санкции попали 40 человек, в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии. Позже ЕС опубликовал второй санкционный список, в который включили Лукашенко.

Фигурантам запрещено посещать страны Евросоюза. Также санкции предусматривают замораживание активов в ЕС и запрет на предоставление средств. В четверг главы МИД Евросоюза договорились о работе над новым, уже третьим по счету, санкционным списком, в который должны войти организации.

белоруссия санкции Александр Лукашенко
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