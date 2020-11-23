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31- летняя любовница Бари Алибасова беременна. Бари Каримович счастлив

20:50 23.11.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CH3CN4jKR0F/
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Алибасов рассказал, что испытывает яркие и сильные чувства, и у него такого еще никогда не было.

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73-летний продюсер группы «На-На» Бари Алибасов вновь шокировал общественность
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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31- летняя любовница Бари Алибасова беременна. Бари Каримович счастлив2 стихотворения про аборт, которые должна прочесть каждая девушкаЕщё 52 новостей

Пока длится бракоразводный процесс с Лидией Федосеевой-Шукшиной, Бари Алибасов времени зря не теряет. Оказалось, у него давно другая женщина, которая еще и ждет ребенка от композитора.

73-летний продюсер группы «На-На» Бари Алибасов вновь шокировал общественность. Скандал вокруг его брака с 82-летней Лидией Федосеевой-Шукшиной все еще не утих, а музыкант опять подливает масла в огонь. Все началось с раздела злосчастной квартиры, которую Федосеева-Шукшина подарила Алибасову, а тот, в свою очередь, переписал недвижимость на помощника. Актриса захотела вернуть себе апартаменты, и суд это одобрил, однако сам Бари Каримович с таким решением был не согласен.

Композитор подал на развод, но затем паре удалось примириться. Бари Каримович публично признался в любви своей супруге, однако что-то пошло не так. И теперь уже сама актриса подала иск в суд, требуя развода. Композитор с таким решением согласен. Более того, оказалось, что Алибасов уже давно находится в отношениях с другой женщиной. Продюсер признался в этом только недавно.

Еще больше пользователей сети шокировало заявление композитора о том, что любовница скоро подарит ему ребенка. Избранницу Алибасова зовут Виктория, ей всего 31 год. Девушка работает массажисткой. О скором прибавлении в семье Алибасов рассказал сам, поделившись нежным совместным видео с любовницей в Инстаграме.

Своего счастья Бари Каримович не скрывает. Он заявил, что любит Викторию. Также композитор поблагодарил избранницу за появление в его жизни. Алибасов рассказал, что испытывает яркие и сильные чувства, и у него такого еще никогда не было.

Такое признание музыканта вызвало множество комментариев. Фолловеры с жаром обсуждают вскрывшиеся обстоятельства. Кто-то предположил, что это всего лишь умелый пиар-ход, однако адвокат сына Алибасова подтвердил, что Бари Каримович после развода с Федосеевой-Шукшиной планирует жениться на Виктории. Алибасов-младший такие его отношения отца не одобряет, поэтому и нанял адвоката, дабы тот провел расследование для установления личности любовницы Бари Каримовича.

Источник: kleo.ru

беременность композитор любовница продюсер Бари Алибасов Лидия Федосеева-Шукшина
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