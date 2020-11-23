Иван Ургант показал потрясающе стильный образ супруги. Наталья Кикнадзе кардинально изменила имидж

Не все пользователи сети знают, как выглядит супруга известного телеведущего Ивана Урганта. На днях шоумен решил показать свою красавицу-жену, чем удивил поклонников.
Известный ведущий Первого канала, 42-летний Иван Ургант, о своей личной жизни рассказывает мало. В его социальных сетях редко появляются фотографии детей, да и супругу он старается не показывать. Но на днях шоумен вдруг решил представить свою красавицу-жену всей стране. Да и повод нашелся: Наталья Кикнадзе сделала бьюти-преображение.
Иван поделился свежим кадром со своей супругой, которая, как оказалась, кардинально изменила имидж. Новый образ жены, видимо, восхитил и самого артиста, ведь он похвастался внешним видом Натальи в своем Инстаграме. Многодетная мать, Наталья Кикнадзе, предстала в дерзком образе. Она сделала модную короткую стрижку, покрасила волосы в светлый цвет, а также заметно похудела. Наряд женщины и черные тяжелые ботинки также добавили ее внешнему виду притягательность.
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Такой редкий и интересный кадр супруги Урганта взбудоражил всю сеть. Сделав исключение и поделившись фотографией Натальи, Иван восхитил поклонников. Многие фолловеры отметили, что изменения во внешности идут Наталье.
«Прекрасная жена», «Красивая у вас жена, Иван», «Какая красивая и стильная у вас блондинка, знаете толк в женщинах», «Настоящая, Иван, вы счастливец!», «Красавица, да еще и настоящая», — принялись писать в комментариях.
К слову, многие из фолловеров отметили, что у Кикнадзе на снимке грустный и печальный взгляд. Пользователи сети посоветовали Урганту развеселить супругу. Некоторые даже заявили, что взгляд Натальи потух из-за самого Ивана, который дома ведет себя не так мило и очаровательно, как на экране. Фолловеры предполагают, что на женщине лежит весь груз ответственности за воспитание детей и домашние дела, так как ее супруг часто пропадает на работе.
Источник: clutch.ua