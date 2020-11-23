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Названо число новых заболевших COVID-19 за сутки на 23 ноября в Новосибирской области

12:29 23.11.2020 Фото: Оперштаб НСО по коронавирусу
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По данным оперативного штаба в регионе зарегистрировано 21 431 случай инфицирования коронавирусом.

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Еще 172 случая заражения коронавирусом подтверждено в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По данным оперативного штаба на утро 23 ноября в регионе зарегистрировано 21 431 случай инфицирования коронавирусом (+172 за минувшие сутки), в том числе у 1 371 ребенка. 17 329 человека выписаны с выздоровлением (+66 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 66 лет, 74 года, 80 лет и женщина в возрасте 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 698 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 182 человека. На ИВЛ – 58 пациентов.

Госпитализированы 47 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 547.

В больницы районов области госпитализированы 1 651 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 882 447 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3 640 жителей региона, 64 826 человек сняты с меднаблюдения.
Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 093 обращения, госпитализированы 15 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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