Об ударе по объекту Saudi Aramco в Джидде заявили хуситы

Также хуситы предупредили иностранные компании в Саудовской Аравии о том, что подобные операции будут продолжаться.

Хуситы заявили об ударе по объекту Saudi Aramco в Джидде

Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по объекту нефтегазовой компании Sadi Aramco в Джидде, как сообщает Reuters.

По словам представителя йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла", атаке подверглась распределительная станция нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии.

Также хуситы предупредили иностранные компании в Саудовской Аравии о том, что подобные операции будут продолжаться.

Напомним, 14 сентября 2019 года на НПЗ Saudi Aramco была совершена атака с участием дронов - камеры запечатлели, как ракеты врезаются в резервуары, после чего на заводе вспыхнули масштабные пожары.