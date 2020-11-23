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Убитой нашли пропавшую на белой Hyunday Creta 36-летнюю Татьяну Кучееву в Новосибирске. Почти как Ирину Синельникову

12:51 23.11.2020 Фото: pixabay.com
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Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 2 ударов молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. После совершения преступления мужчина отнес тело потерпевшей в лесопосадку, где припорошил снегом.

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Следователями СКР по Новосибирской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве без вести пропавшей местной жительницы Сегодня 12:32
Сюжет: Ирина Синельникова
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Убитой нашли пропавшую на белой Hyunday Creta 36-летнюю Татьяну Кучееву в Новосибирске. Почти как Ирину СинельниковуЗа решеткой встретят второй Новый год задушившие из-за Peugeot мать двоих детей Ирину Синельникову из БердскаЕщё 46 новостей

Следственными органами СК России по Новосибирской области проводилась доследственная проверка по факту безвестного исчезновения Кучеевой Татьяны, 1984 года рождения. По результатам доследственной проверки следователи возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 12 ноября 2020 года около 15 часов Кучеева Татьяна уехала на своем автомобиле марки «Hyunday Creta» белого цвета со двора дома № 69 по улице Тульская ДКСТ «Энергетик», сад № 2 Кировского района города Новосибирска, и ее место нахождение не было установлено.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено тело потерпевшей в 100 метрах от одного из домов по улице Заобской Ленинского района Новосибирска. Подозреваемый в убийстве женщины задержан. Им оказался ее 26-летний знакомый, который пригласил последнюю к себе в гости, заранее имея преступный план завладением ее автомобилем.

Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 2 ударов молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. После совершения преступления мужчина отнес тело потерпевшей в лесопосадку, где припорошил снегом.

В настоящее время следователем СКР фигуранту предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в январе 2019 года в Бердске пропала мама двоих детей Ирина Синельникова. Ее икал весь город. Но нашли бердчанку мертвой в Кемеровской области. Двое жителей города придумали преступный план, чтобы завладеть ее автомобилем - под видом покупателей они заманиоли 34-летнюю Ирину в ловушку. Расправились с ней прямо в автомобиле. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" прокурор Бердска Роман Сивак, Ирина очень хотела жить. Она боролось за жизнь до последнего вздоха.

Источник: nsk.sledcom.ru

Hyunday Creta поиски пропала розыск убийство Татьяна Кучеева
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