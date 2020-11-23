Как будет выглядеть мир после COVID-19, ответил Билл Гейтс

Первый эпизод Билла Гейтса и Рашиды Джонс «Задайте большие вопросы» посвящен пандемии:
Как и многие люди, за последний год я действительно стал слушать подкасты. Это такой захватывающий способ познания мира, и мне нравится, как этот формат позволяет вам погрузиться в тему так глубоко, как вы хотите. Итак, я был вдохновлен на создание собственного - но я знал, что не смогу сделать это в одиночку.
Я не мог и мечтать о лучшем партнере по этому проекту, чем Рашида Джонс. Общий друг предположил, что нам двоим будет о чем поговорить, и оказалось, что он был прав. Я уже знал, что она талантливая актриса, но был впечатлен ее вдумчивым взглядом на мир. Так,
Я знаю, что сейчас трудно представить себе, как новые случаи заболевания растут по всему миру, но наступит время, когда пандемия COVID-19 останется позади. Я думаю, можно с уверенностью предположить, что общество изменится навсегда, учитывая, насколько разрушительным был вирус практически во всех сферах нашей жизни.
К сожалению, нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем жизнь действительно вернется в «нормальное русло». К Рашиде и мне присоединился доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, чтобы обсудить, чего ожидать в ближайшие месяцы. У меня была возможность работать с доктором Фаучи над рядом глобальных проблем здравоохранения на протяжении многих лет,
в том числе поиск вакцины и лекарства от ВИЧ. Обычно он такой тихий и скромный парень, поэтому было дико наблюдать, как он становится огромной знаменитостью.
Мы с доктором Фаучи с оптимизмом смотрим на то, что вакцина положит конец пандемии в какой-то момент в ближайшем будущем. Но как будет выглядеть мир после этого, гораздо менее ясно.
Я подозреваю, что некоторые из наблюдаемых нами тенденций оцифровки - особенно в областях онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы - станут постоянной частью нашей жизни. Я надеюсь, что этот выпуск оставит у вас надежду на будущее и любопытство относительно того, что будет дальше.
Источник: gatesnotes.com
если капитализм
исчезнет с лица земли, тк именно он является разрушительным вирусом во всех сферах жизни на земле из-за звериной жадности к обогащению!!!
И пусть Билл Гейтс со своими
111 млд долларами, и со своими опытами по "оцифровке " идёт куда подальше, хоть на другую планету - там познает мир !!!