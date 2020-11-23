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Как будет выглядеть мир после COVID-19, ответил Билл Гейтс

14:45 23.11.2020 Фото: pexels.com
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"Я подозреваю, что некоторые из наблюдаемых нами тенденций оцифровки - особенно в областях онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы - станут постоянной частью нашей жизни", - сказал миллиардер.

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Как будет выглядеть мир после COVID-19?

Первый эпизод Билла Гейтса и Рашиды Джонс «Задайте большие вопросы» посвящен пандемии:

Как и многие люди, за последний год я действительно стал слушать подкасты. Это такой захватывающий способ познания мира, и мне нравится, как этот формат позволяет вам погрузиться в тему так глубоко, как вы хотите. Итак, я был вдохновлен на создание собственного - но я знал, что не смогу сделать это в одиночку.
Я не мог и мечтать о лучшем партнере по этому проекту, чем Рашида Джонс. Общий друг предположил, что нам двоим будет о чем поговорить, и оказалось, что он был прав. Я уже знал, что она талантливая актриса, но был впечатлен ее вдумчивым взглядом на мир. Так,

мы решили создать подкаст, который позволит нам вместе обдумать некоторые из самых насущных проблем сегодняшнего дня. В нашей первой серии мы с Рашидой исследуем большой вопрос, который волнует многих: как будет выглядеть мир после COVID-19?
Я знаю, что сейчас трудно представить себе, как новые случаи заболевания растут по всему миру, но наступит время, когда пандемия COVID-19 останется позади. Я думаю, можно с уверенностью предположить, что общество изменится навсегда, учитывая, насколько разрушительным был вирус практически во всех сферах нашей жизни.

К сожалению, нам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем жизнь действительно вернется в «нормальное русло». К Рашиде и мне присоединился доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, чтобы обсудить, чего ожидать в ближайшие месяцы. У меня была возможность работать с доктором Фаучи над рядом глобальных проблем здравоохранения на протяжении многих лет,
в том числе поиск вакцины и лекарства от ВИЧ. Обычно он такой тихий и скромный парень, поэтому было дико наблюдать, как он становится огромной знаменитостью.

Мы с доктором Фаучи с оптимизмом смотрим на то, что вакцина положит конец пандемии в какой-то момент в ближайшем будущем. Но как будет выглядеть мир после этого, гораздо менее ясно.
Я подозреваю, что некоторые из наблюдаемых нами тенденций оцифровки - особенно в областях онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы - станут постоянной частью нашей жизни. Я надеюсь, что этот выпуск оставит у вас надежду на будущее и любопытство относительно того, что будет дальше.

Источник: gatesnotes.com

COVID-19 коронавирус пандемия Билл Гейтс
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От редакции

Как будет выглядеть мир после коронавируса?

Ананим, 23 ноября 2020 15:13
Общество изменится в лучшую сторону,
если капитализм
исчезнет с лица земли, тк именно он является разрушительным вирусом во всех сферах жизни на земле из-за звериной жадности к обогащению!!!
И пусть Билл Гейтс со своими
111 млд долларами, и со своими опытами по "оцифровке " идёт куда подальше, хоть на другую планету - там познает мир !!!

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