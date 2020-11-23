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Цена "Спутник V": Будет ли она дешевле Pfizer и Moderna?

13:18 23.11.2020 Фото: twitter.com/ndtv
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Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna.

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"Спутник V" будет дешевле вакцин Pfizer и Moderna
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Цену объявят на следующей неделе.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет стоить намного меньше, чем вакцины Pfizer и Moderna. Об этом в воскресенье сообщается в аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter.

"Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже", - указано в сообщении.

Цена российской вакцины будет объявлена на следующей неделе, уточнил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве РФ сообщили о начале производства препарата. Третий - пострегистрационный - этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.

COVID-19 вакцина коронавирус пандемия
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