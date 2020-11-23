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Когда солить капусту в конце ноября? Лунный календарь благоприятных дней заготовки квашеной капусты

13:40 23.11.2020 Фото: pxhere.com
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Важно не упустить благоприятные дни для засолки и квашения капусты в ноябре 2020 года.

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Квасить капусту лучше всего на растущую Луну: первую или вторую фазы

Благоприятные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

1 ноября (17 -й лунный день), 7 ноября (23 -й лунный день), 8 ноября (24 -й лунный день), 10 ноября (26 -й лунный день), 15 ноября (1 -й лунный день), 16 ноября (2 -й лунный день), 17 ноября (3 -й лунный день), 22 ноября (8 -й лунный день), 28 ноября (14 -й лунный день)

Хорошие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

3 ноября (19 -й лунный день), 14 ноября (30 -й лунный день), 18 ноября (4 -й лунный день), 20 ноября (6 -й лунный день), 24 ноября (10 -й лунный день), 30 ноября (16 -й лунный день)

Нейтральные дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

2 ноября (18 -й лунный день), 5 ноября (21 -й лунный день), 6 ноября (22 -й лунный день), 9 ноября (25 -й лунный день), 13 ноября (29 -й лунный день), 19 ноября (5 -й лунный день), 21 ноября (7 -й лунный день), 25 ноября (11 -й лунный день)

Плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

4 ноября (20 -й лунный день), 11 ноября (27 -й лунный день)

Самые плохие дни лунного календаря для квашения капусты на ноябрь 2020

12 ноября (28 -й лунный день), 23 ноября (9 -й лунный день), 26 ноября (12 -й лунный день), 27 ноября (13 -й лунный день), 29 ноября (15 -й лунный день)

Источник: lunnyesutki.ru
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