Как похудел на 41 кг Павел Синицын из Бердска. Советы и эффективные способы сбросить лишний вес

36-летний менеджер из Бердска взял волю в кулак и избавился от «лишних» сорока килограммов.
Павел Синицын начал худеть в августе 2018 года и худеет по сей день. Весил 170 кг. Сейчас его вес составляет 129 кг.
Как утверждает мужчина, его неоднократно посещали мысли бросить затею по похудению, но самодисциплина не позволила это сделать.
- Каждый день тяжело, хочется все бросить, но самодисциплина помогает, - признался Павел, сегодня 23 ноября, «Курьер. Среда. Бердск».
Уже два года Павел Синицын регулярно рассказывает о процессе похудения на своей странице в Instagram. Подписчики поддерживают его, а иногда и сами обращаются к нему за советом.
Тренировки сейчас у Павла идут интенсивно. Он регулярно посещает спортивный зал 4 раза в неделю. Кроме того, следит за питанием и считает калории.
- Я себя жестко не ограничиваю. Я просто питаюсь совсем по-другому. У меня есть определенные калории, которые я должен подсчитывать. Определенное количество белков, жиров и углеводов. Это одно из важных. На соблюдение питания приходится 70% процесса похудения, на спорт — 30%. Раньше была мечта похудеть до 100 кг. Сейчас такого нет, потому что надо смотреть за объемом. Как будет, так будет,- отметил Павел Синицын.
Также уже постройневший бердчанин сообщает, что в данном весе чувствует себя значительно лучше и даже готов поучаствовать в съемках ток-шоу «Давай Поженимся» на Первом канале.
- Изначально я туда не собирался. Меня туда звали уже 2 раза редакторы программы. Обо мне узнали в интернете. Сейчас мы сотрудничаем, в процессе работы. Предварительно согласие получили. Есть несколько нюансов, которые необходимо решить и есть определенные условия, - прокомментировал Синицын.
Помимо поездки в Москву у Павла еще много дел, например посетить Пермь и Урал.
Всем худеющим и желающим похудеть бердчанин желает верить в себя и не падать духом.
- Придерживайтесь дисциплины и не переживайте, если вы где-то сорвались,- заявил Павел Синицын.
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