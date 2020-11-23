Как похудел на 41 кг Павел Синицын из Бердска. Советы и эффективные способы сбросить лишний вес

Павел Синицын регулярно следит за питанием и посещает спортзал 4 раза в неделю

36-летний менеджер из Бердска взял волю в кулак и избавился от «лишних» сорока килограммов.

Павел Синицын начал худеть в августе 2018 года и худеет по сей день. Весил 170 кг. Сейчас его вес составляет 129 кг.

Как утверждает мужчина, его неоднократно посещали мысли бросить затею по похудению, но самодисциплина не позволила это сделать.

- Каждый день тяжело, хочется все бросить, но самодисциплина помогает, - признался Павел, сегодня 23 ноября, «Курьер. Среда. Бердск».

Уже два года Павел Синицын регулярно рассказывает о процессе похудения на своей странице в Instagram. Подписчики поддерживают его, а иногда и сами обращаются к нему за советом.

Тренировки сейчас у Павла идут интенсивно. Он регулярно посещает спортивный зал 4 раза в неделю. Кроме того, следит за питанием и считает калории.

- Я себя жестко не ограничиваю. Я просто питаюсь совсем по-другому. У меня есть определенные калории, которые я должен подсчитывать. Определенное количество белков, жиров и углеводов. Это одно из важных. На соблюдение питания приходится 70% процесса похудения, на спорт — 30%. Раньше была мечта похудеть до 100 кг. Сейчас такого нет, потому что надо смотреть за объемом. Как будет, так будет,- отметил Павел Синицын.

Также уже постройневший бердчанин сообщает, что в данном весе чувствует себя значительно лучше и даже готов поучаствовать в съемках ток-шоу «Давай Поженимся» на Первом канале.

- Изначально я туда не собирался. Меня туда звали уже 2 раза редакторы программы. Обо мне узнали в интернете. Сейчас мы сотрудничаем, в процессе работы. Предварительно согласие получили. Есть несколько нюансов, которые необходимо решить и есть определенные условия, - прокомментировал Синицын.

Помимо поездки в Москву у Павла еще много дел, например посетить Пермь и Урал.

Всем худеющим и желающим похудеть бердчанин желает верить в себя и не падать духом.

- Придерживайтесь дисциплины и не переживайте, если вы где-то сорвались,- заявил Павел Синицын.

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